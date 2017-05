JP Elektroprivreda BiH i Unicredit Bank d.d. predstavili su brz i ekonomičan način plaćanja računa za električnu energiju.

JP Elektroprivreda BiH i Unicredit Bank d.d. predstavili su brz i ekonomičan način plaćanja računa za električnu energiju.

Svi korisnici usluga Elektroprivrede BiH (EPBiH), putem internet i mobilnog bankarstva Unicredit Banke od sada će uštedjeti vrijeme i novac. Nema više bespotrebnog hodanja do banke ili poslovnice EP BiH."Kupcima nudimo novi vid plaćanja putem e-uplatnice. Za prvu godinu korištenja ove usluge, uplate su bez provizije za sve klijente koji se odluče na ovu uslugu do 1. aprila 2018. godine. Ovo je sigurniji i pouzdaniji vid plaćanja, a uplatu možete izvršiti u bilo koje doba dana i sa bilo kojeg mjesta", rekla je Midheta Kurspahić, glasnogovornica EPBiH.Da biste aktivirali ovu uslugu, potrebno je oda odete na web stranicu EPBiH i skinete izjavu koju ćete odštampati i potpisati, te predati u najbližu poslovnicu ili skenirati i poslati putem e-maila "E-račun ima svoje pogodnosti, a jedna od njih je da je rok za plaćanje računa 30 dana, za razliku od plaćanja putem papirnate uplatnice koji iznosi 15 dana", istakla je Kurspahić.Iz Unicredit Banke kazali su kako su elektronskim uplatama naknade niže za 80 posto. Uplatu računa putem mobitela možete izvršiti u tri klika, dok korištenjem e-uplatnice koju nudi EPBiH plaćanje završite jednim klikom jer je on već popunjena. Bitno je istači da e-uplatnica ne mora glasiti na vaše ime, odnosno možete platiti račun i za druge osobe putem e-uplatnice."Najbitnija poruka za klijente je da smo našli način da uštedimo novac, vrijeme, ekološki smo osvješteniji i sve to možete obaviti iz udobnosti vašeg doma. Vjerujem da će naši klijenti biti zadovoljni", kazao je Slaven Rukavina, izvršni direktor maloprodaje Unicredit Banke.Nova usluga predstavljena je danas u hotelu Bosnia na Svjetski dan telekomunikacija i informacionog društva, a iz EPBiH kazali su kako će i dalje pratiti trendove savremenih tehnologija.