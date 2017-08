Iako brojni državljani BiH često zaobilaze Neum kada idu na ljetovanje, zahvaljujući hiljadama turista iz drugih dijelova Evrope i svijeta naš gradić na moru prepun je života tokom ljetnih mjeseci. Pune plaže, hoteli i kafići svjedoče još jednoj uspješnoj sezoni, ali i potrebi za ulaganjem u ovaj grad radi očuvanja i razvoja morskog turizma.

Iako brojni državljani BiH često zaobilaze Neum kada idu na ljetovanje, zahvaljujući hiljadama turista iz drugih dijelova Evrope i svijeta naš gradić na moru prepun je života tokom ljetnih mjeseci. Pune plaže, hoteli i kafići svjedoče još jednoj uspješnoj sezoni, ali i potrebi za ulaganjem u ovaj grad radi očuvanja i razvoja morskog turizma.

Načelnik Općine Neum Živko Matuško u razgovoru za Klix.ba ističe kako je zadovoljan ovogodišnjom turističkom sezonom. Kako kaže, Neum je i danas prepun turista, a vjeruje da će tako biti do polovine septembra."Neum je zaista ovog ljeta bio popunjen do posljednjeg mjesta, kako na kopnu, na plažama, tako i u moru. Broj turista je dnevno premašivao više od 30.000. Posebno nam je drago što smo imali dobru predsezonu, a kako vidim, bit će dobra i postsezona. Veoma smo zadovoljni", kazao nam je Matuško.Najveći broj turista koji posjećuju Neum je iz evropskih zemalja kao što su Francuska, Italija, Njemačka, Češka, Poljska i Austrija, ali ove godine su plaže bh. mora itekako punili i posjetitelji iz zemalja dalekog istoka, poput Južne Koreje i Malezije.Matuško dalje naglašava kako se Neum može pohvaliti i kao miran grad s obzirom na to da tokom ljeta nisu zabilježeni skoro nikakvi incidenti."Što se tiče sigurnosti, mislim da je Neum vodeći, kako u BiH, tako i duž obale Jadanskog mora. Sve je prošlo u najboljem redu", dodaje načelnik Neuma.Općina Neum će u saradnji s Turističkom zajednicom Hercegovačko-neretvanskog kantona krajem septembra analizirati proteklu turističku sezonu, kada bi trebali imati broj ostvarenih noćenja i posjeta Neumu ove godine. Međutim, tačan broj noćenja skoro je nemoguće dobiti zbog neprijavljivanja gostiju i neplaćanja boravišne takse."Imamo pokazatelje u statistici, podatke o prijavljenim gostima te podatke za uplaćene boravišne takse. Stvarne podatke o broju noćenja ustvari niko nema", govori nam Andrija Krešić, direktor Turističke zajednice HNK.Krešić također ističe da je zadovoljan sezonom koja je, kako je zaključio u razgovoru s hotelijerima, vjerovatno bolja od prošle. Međutim, kako i on sam kaže, Neum ove godine nije ponudio ništa novo što turisti nisu vidjeli prošlih sezona."Glavna manifestacija je bio Hrvatski glazbeni festival 'Etnofest Neum 2017' te Dani Općine Neum. Ništa novo se nije desilo, sve je bilo uobičajeno kao i uvijek dosad. Ali, ako nas vrijeme posluži, barem će se sezona znatno produžiti", kaže Krešić.Proteklih godina Neum postaje sve atraktivnija destinacija brojnim Evropljanima, pa su tako i cijene smještaja, hrane i pića u restoranima i kafićima u ovom gradu porasle. Iako mještani uspijevaju više napuniti džepove stranim valutama, Bosanci i Hercegovci koji su godinama mogli priuštiti jedino ljetovanje u Neumu, teško se suočavaju s visokim cijenama.Međutim, Neum ima i jeftinije i skuplje ponude. Cijena smještaja u dvokrevetnom apartmanu s balkonom i pogledom na more iznosi od 100 KM do 150 KM za noć. U hotelima je dosta skuplje, ali jeftiniji smještaj od 20 do 30 KM za noć može se naći nekoliko kilometara od plaže, to jest iznad magistralnog puta."Nadamo se da će usvojiti Zakon o boravišnoj taksi u FBiH. Uprkos tome, mi opet uspijevamo imati uspješnu sezonu. Krajem ljeta ćemo analizirati šta trebamo popraviti kako bismo u iduću sezonu ušli još spremniji s proširenim plažama, uređenijim parkovima i šetnicama...", zaključio je Matuško.Neum će se i ove godine moći pohvaliti uspješnom turističkom sezonom. Međutim, najveći problem za razvoj turizma i uređenje grada i dalje predstavlja "koziji put" preko Svitave koji ne omogućava normalno saobraćanje do bh. izlaza na more. Mještani i turisti nadaju se kako će vlasti narednih godina poduzeti nešto na izgradnji brze magistrale koja bi vodila od Neuma preko Stoca do Mostara. Dotad, svi barem uživaju u ugodnom zraku, kupanju i posljednjim sunčanim danima ovog ljeta na jugu BiH.