Nepokretna imovina Fabrike obuće "Aida" ide na prodaju, vrijednost 4,2 miliona KM

Nepokretna imovina Fabrike obuće "Aida" ide na prodaju, a imovina je procijenjena na 4,2 miliona KM.

Stečajni upravnik Fabrike obuće "Aida" Tuzla Muhamed Krajinović, je izjavio da ovaj iznos niti približno neće uspjeti pokriti sva dugovanja Aide. Usmeno javno nadmetanje održat će se uskoro.



U skladu s odlukama o stečajnom postupku do sada je imovina tuzlanske Aide prodavana tri puta. Prodaja pogona u Tuzli, procijenjena na nešto više od četiri miliona maraka, najavljena je za 13. oktobar.



Krajinović je naveo da je u ovoj ukupnoj cijeni od 4.203.000 KM, cijena nekretnina, zemljišta, objekata 4.200.000 KM, a nešto više od tri hiljade KM su ostatak opreme koja se nalazi u objektu i koji se koristi u stečajnom postupku.



"Sva ostala imovina u ovom pogonu je unovčena", kazao je on.



On je pojasnio da je prva prodaja je bila u junu prošle godine po cijeni koju su utvrdili sudski vještaci i tada je ta cijena iznosila 7.217.000 KM, druga šest mjeseci kasnije i bila pet miliona KM, a treći pokušaj je bio u maju ove godine, oko 4.500.000 KM.



"Četvrta prodaja koja je predviđena za 13.10.2017.godine je 4.203.169,20 KM", kazao je Krajinović.



Do sada je u ovom stečajnom postupku unovčena cjelokupna imovina koja se nalazi u Dubokom Potoku i Lukavcu. Nekretnina u Tuzli jedina je preostala za dalje unovčavanje. Ukoliko se pojavi zainteresirani kupac, dalja procedura je jednostavna, smatra Krajinović.



Izvršit će se dioba novca, prije svega prema povjeriteljima, a najveći povjerioci su Poreska uprava.



Ukupan iznos neće uspjeti pokriti sva dugovanja Aide, niti približno, pojašnjava. Obaveze su ogromne u odnosu na vrijednost imovine. Dugovanja su viša od 50 miliona KM, dok je procijenjena vrijednost Aide, u momentu pokretanja stečajnog postupka, bila sedam miliona KM.



Podsjećamo, pokretanjem stečajnog postupka obustavljena je sva proizvodnja u ovoj fabrici. Donesena je odluka da se pogon u Tuzli izda u zakup firmi Intral BH, gdje je trenutno uposleno oko četiristo radnika.