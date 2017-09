Nastavlja se izgradnja bazena na Dobrinji, sud odbio žalbu bivših vlasnika zemljišta

Kantonalni Sud u Sarajevu, nakon nešto više od godinu i po, odbio je žalbu bivših vlasnika dijela zemljišta na kojem će se graditi otvoreni bazen sa pratećim sadržajima na Dobrinji.

Pripremni radovi i geološka ispitivanja tla na lokaciji bazena započeli su prošle godine, međutim zbog žalbe nekadašnjih vlasnika, kojima je zemljište eksproprisano i isplaćeno još davne 1982. godine, radovi su obustavljeni do okončanja sudskog procesa. Za zemljište koje im je ranije isplaćeno, bivši vlasnici su potraživali oko pola miliona konvertibilnih maraka.Općina Novi Grad Sarajevo već ranije je provela javnu nabavku izbora izvođača radova za izgradnju prve faze bazena, tako da bi radovi terbali biti nastavljeni već naredne sedmice. Za te radove Općina je ove godine osigurala 280.000 konvertibilnih maraka.Sportsko-rekreacioni centar Dobrinja gradi se na lokalitetu uz lijevu obalu rijeke Dobrinjke, u blizini naselja kolektivnog stanovanja na Dobrinji 5.Gradit će se jedan veliki otvoreni i manji bazen za djecu, ali i sportski tereni za odbojku na pijesku i ugostiteljski sadržaji.Bit će to prvi otvoreni bazen na prostoru općine, koji bi se u toku ljetnih mjeseci mogao koristiti kao otvoreni bazen, a u toku zimskog perioda kao klizalište, dok bi ostatak godine služio kao sportska ploha za košarku, odbojku, mali nogomet i sl.U sklopu projekta planirano je i hortikulturno uređenje prostora u skladu sa namjenom objekata, gdje će zelene površine činiti najmanje 30 posto ukupne površine prostora. Oko centra će biti postavljene klupe, korpe, panoi, rasvjeta, pješačke staze i drugi sadržaji koji će uljepšati i upotpuniti ovaj dio novogradske općine.Predviđeno je da se uradi most (platforma) iznad rijeke Dobrinjke, kojim će biti omogućeno obogaćivanje društvenih sadržaja. Zamišljen je kao multifunkcionalna platforma, sa stalnim i povremenim mobilijarom koji će omogućiti uvođenje dodatnih sadržaja ugostiteljstva, igre i zabave, saopćeno je iz press službe Novi Grad.