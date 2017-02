Nafta poskupjela zbog pada zaliha benzina u SAD-u

Cijena nafte danas je u porastu pošto je pad zaliha benzina u SAD veći od očekivanog.

U Londonu je cijena sirove nafte "brent" veća za 50 centi i sada je 55,62 dolara po barelu.



U New Yorku je cijena svjetle sirove nafte porasla za 60 centi i sada iznosi 52,94 dolara po barelu.



Američka Administracija za energetske informacije saopštila je danas da su zalihe benzina u SAD manje za 869.000 barela i sada iznose 256,2 miliona barela.



Analitičari su očekivali rast zaliha od 1,1 milion barela benzina.



Pad zaliha benzina u SAD ukazuje na to da je potrošnja veća od očekivane u vrijeme kada je većina tržišta prezasićena, što je dovelo do poskupljenja.