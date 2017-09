Šesta, tradicionalna MS Community BiH IT konferencija pod sloganom Feel Like IT koju je organizovalo udruženje MS Community Bosna i Hercegovina uz pomoć Microsoft BiH i lokalnih IT kompanija okupila je vodeće IT eksperte u regiji.

Konferencija je održana u modernom ambijentu Hotela Hills na Ilidži. Ovaj događaj je, pored oficijelne Microsoft konferencije MS Network, postao jedno od vodećih okupljanja IT stručnjaka u Bosni i Hercegovini.



Glavni cilj konferencije je dijeljenje znanja o posljednjim tehnologijama i proizvodima iz svijeta Microsofta, sa fokusom na sve ljude koji koriste ove tehnologije u svom poslu ili svakodnevnom životu. Učesnici su imali priliku da slušaju 24 predavača koji su održali Predavanja o posljednjim i najvažnijim tehnologijama iz oblasti Clouda, sistemske administracije, razvoja softvera i poslovnih rješenja.



Jedan od glavnih organizatora konferencije, Enis Šahinović iz Microsofta BiH, je ovom prilikom rekao: "MS Community konferencija je za kratko vrijeme postala jedna od najposjećenijih IT konferencija u Bosni i Hercegovini te izvrsna prilika za razmjenu znanja i iskustava. Kao i na prethodnim izdanjima, i ovaj put na konferenciji imamo nove predavače iz naše zemlje te veliki broj prijavljenih studenata, što nas, uz snažnu podršku partnera organizaciji ove konferencije, čini veoma sretnim".



“Udruženje MSCommunity BIH postoji već punih 10 godina sa jednim glavnim ciljem a to je dijeljenje znanja i iskustava o IT-u. Vjerujemo da smo našim kontinuiranim radom pomogli mnogima da odrede svoj pravac profesionalnog razvoja u IT-u, a kroz projekte poput Skills Centra, i da se dodatno educiraju te nađu posao. Konferencija koju organizujemo već 6 godina, te velik interes koji svake godine imamo, dodatni su pokazatelj značaja ovog što radimo. I u narednom periodu namjeravamo da nastavimo istim tempom i u istom smjeru, a današnja konferencija i pokazuje da je trud koji ulažemo prepoznat“, izjavio je Damir Dizdarević, predsjednik udruženja MS Community Bosna i Hercegovina.



Kompanije Microsoft BiH, Authority Partners, Logosoft, APP Impact, Fakultet informacijskih tehnologija Mostar, Lanaco, M:Tel, Sys Co, Veeam, Comtrade, Fox in a Box Sarajevo, Galaktika, Ineta i Sarajevski kiseljak su pomogli i podržali održavanje ove konferencije. Zahvaljujući sponzorima, svi koji su bili zainteresovani su mogli učestvovati besplatno na konferenciji.