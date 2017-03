Milićević: Međunarodni savjetnici analizirat će stanje BH Telecoma i HT Mostar

Jelka Milićević (Foto: Arhiv/Klix.ba)

U okviru ispunjavanja uvjeta za dobivanje druge tranše kredita od Međunarodnog monetarnog fonda (oko 155 miliona KM) u Federaciji je donosen Zakon o bankama, a ostalo je potpisivanje ugovora s međunarodnim savjetnicima za provođenje operativne i finansijske dubinske analize (due diligence) za BH Telecom i HT Mostar radi restrukturiranja i/ili prodaje dionica, na šta su se obavezale vlasti u Federaciji.

To je izjavila u razgovoru za Fenu dopremijerka i federalna ministrica finansija Jelka Milićević najavljujući naredne sedmice dolazak tehničke misije MMF-a u BiH.



"Radi poboljšanja efikasnosti i profitabilnosti BH Telecoma i HT Mostar tražili smo od eksperata iz Evropske banke za obnovu i razvoj da nam neovisno pokažu šta je to problem u našim telekom operaterima. Naime, u posljednje vrijeme osjetimo da drugi ulaze na tržište, a da naše kompanije nisu spremne za takvu oštru konkurenciju. Zato BH Telecom i HT Mostar na određeni način želimo pripremiti za tržišnu utakmicu", kazala je Milićević.



Potpisivanje ugovora s međunarodnim savjetnicima za provođenje operativne i finansijske dubinske analize (due diligence) za BH Telecom i HT Mostar značit će "da mi prihvatamo da oni analiziraju situaciju".



Nakon Zakona o bankama, među narednim koracima je donošenje zakona o porezu na dohodak i doprinosima.



Radni tekst ovih zakonskih rješenja prošle sedmice su razmatrali članovi Ekonomsko-socijalnog vijeća (Vlada FBiH, poslodavci i sindikalci), te, kako kaže Milićević, nisu se usaglasili stavovi, jer različite poglede imaju i predstavnici Vlade, poslodavci i sindikalci.



"Na kolegiju nismo se opredijelili kada ćemo zakone uputiti na Vladu FBiH. U ovom trenutku je veoma jasno da bi bilo kakve dodatne aktivnosti, odnosno vraćanje aktivnosti na početak dovelo u pitanje pripreme koje su do sada urađene. Bojim se da nam ne bi donijele nikakvo drugačije rješenje. Možda bi pojedinačne interesne skupine dobile odgovarajući položaj o tom pitanju to jest određene naknade koje bi se tražile da ne budu u sustavu poreznog oporezivanja", istakla je.



Dodaje da se Vlada FBiH opredijelila da su sva primanja – primanja na koje se plaćaju doprinosi i porez na dohodak.



"To znači da nema izuzetaka, što je čini mi se u ovom momentu najveći problem, odnosno pitanja o kojim su se razišli socijalni partneri", potvrdila je.



Po njenom mišljenju i urađenim analizama, ponuđena rješenja u zakonima o porezu na dohodak i doprinose mogu samo radnika dovesti u povoljniji položaj.



Sada se, podsjeća, radniku bilježi da mu je sve plaća, navodeći da je u toj plaći ono što ide prema mirovinskom fondu „pola plaće“.



"Radi se uglavnom o poduzećima koja imaju plaću do 600 KM i dosta uposlenih. Oni ni ne znaju da će imati minimalnu mirovinu jer su im minimalne plaće", kaže.



Navedeno je, smatra, za dublju analizu, koju su trebali pripremiti socijalni partneri.



"S druge strane, poslodavci koji su koristili taj neoporezivi dio, svakako će imati povećanje. U ovom trenutku oni to ne prihvataju. Smanjenje doprinosa ne može biti smanjenje za sve generalno jer bi to ugrozilo i Mirovinski i Zdravstveni fond koji nam ionako nisu dobri i stabilni", rekla je Milićević.



Naredna faza je razmatranje prednacrta na sjednici Vlade Federacije, utvrđivanje nacrta i upućivanje u parlamentarnu proceduru. Nakon toga, Federalno ministarstvo finansija mišljenja je da treba održati javnu raspravu od 90 dana.



"Zakoni o porezu na dohodak i doprinosima su teški zakoni koji nikada nisu mijenjani. Od 2008. porez na dohodak nije se mijenjao, što govori da će to sigurno izazvati reakcije i tražiti dodatne napore Vlade i Parlamenta Federacije BiH", zaključila je u razgovoru za Fenu dopremijerka i federalna ministrica finansija Jelka Milićević.