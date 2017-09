Konačno potvrđeno da su velike kompanije varale potrošače u istočnoj Evropi

Foto: Ilustracija

Konačno je potvrđeno da su velike kompanije, korištenjem različitih standarda u proizvodnji hrane za istočno i zapadno tržište, varale potrošače u istočnoj Evropi. Iz Evropske komisije o zaštiti potrošača prvi put su otvoreno priznali da su kompanije krive jer su lošije proizvode pakovale u iste ambalaže i distribuirale u zemlje istočne Evrope.

Prema riječima najvišeg dužnosnika Evropske komisije o zaštiti potrošača multinacionalne kompanije za hranu i piće godinama varaju kupce u istočnoj Evropi jer im prodaju lošije verzije poznatih marki.



"Prvi put jasno kažemo da je riječ o nepoštenoj komercijalnoj praksi", rekla je Věra Jourová, evropska povjerenica za pravosuđe i zaštitu potrošača.



Istakla je da su sve verzije proizvoda za istočno tržište imale znatno lošiji kvalitet u odnosu na proizvode koji su namijenjeni zapadnom tržištu, čak i oni koji su upakovani u istu ambalažu.



Obećala je da će prisiliti muntinacionalne kompanije da zaustave "pokušaj dovođenja u zabludu potrošača u istočnoj Evropi", jer su predugo koristili različite izgovore za ovu praksu.



Nakon što su u Coca-Coli kupljenoj u slovenskim prodavnicama pronašli mnogo više šećera i frukto-glukoznog sirupa nego u Coca-Coli iz Austrije, rečeno je da je recept prilagođen lokalnim ukusima. U novijim istraživanjima istaknuti su i drugi poznati brendovi poput Lidla, Pepsi i Birds Eyea. Multinacionalne kompanije insistiraju na tvrdnji da su reagirali na lokalnu potražnju i da nisu namjerno zavaravali potrošače.



Jourová je rekla da Evropska komisija za sada neće imenovati kompanije koje su uključene, ali je poručila da je spremna to uraditi ukoliko ne promjene svoje ponašanje.



"Neću oklijevati navesti sve brendove, pa čak i potaknuti ljude da ne kupuju njihove proizvode", rekla je.



Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker rekao je kako je spreman djelovati, legalno i finansijski osnažujući nacionalna tijela za potrošače da istraže i progone one koji i dalje budu kršili zakon.



"Nezadovoljstvo ljudi koji osjećaju potrebu da u inostranstvu kupuju stvari kako bi dobili riblje štapiće koji sadrže ribu ili sok od narandže koji sadrži narandže je u porastu. Frustracija raste i trebamo nešto uraditi povodom toga", rekla je Jourová.



Naglasila je da je ovaj problem dugo bio okarakterisan kao nevažan, iako je jednak tretman potrošača veoma bitan.



"Razgovarala sam s predstavnicima trgovaca i proizvođača i svi imaju isti izgovor - da proizvod prilagođavaju nacionalnom ukusu i da za lokalna tržišta proizvode koristeći lokalne proizvode. Kažu da deterdžente prilagođavaju jer postoji meka i tvrda voda. Kako bismo osigurali da industrija ne izbjegava odgovornost, radimo na uspostavljanju jedinstvene metode testiranja", rekla je.



Ovo pitanje uvršteno je na dnevni red Evropske komisije zahvaljujući konstantnom lobiranju istočnih država uključujući Bugarsku, Sloveniju, Češku i Mađarsku. Ove države nedavno su objavile komparativne studije, a očekuje se da će 27. septembra i Hrvatska objaviti studiju.



Slovenski premijer Miro Cerar rekao je za Guardian da smatra da multinacionalne kompanije obmanjuju potrošače.



"Vjerujem da ponekad možete jasno vidjeti razloge takvih neprihvatljivih postupaka, u ovom slučaju riječ je o većem profitu. To je ono što kompanije obično pokušavaju uraditi, ali sve što je bitno za kvalitet života mora biti pod kontrolom", rekao je Cerar.