Komandant EUFOR-a generalmajor Friedrich Schrötter je zajedno s Timom za inspekcije Odjela za zajedničke vojne poslove (ZVP) EUFOR-a posjetio tvornicu municije “Igman” u Konjicu.

Svrha ove posjete bila je da se osoblje EUFOR-a upozna o proizvodnim procesom u "Igmanu" i nadgleda inspekciju proizvodnog pogona koju su izvršili inspektori Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa (MVTEO).



Komandanta EUFOR-a su na dolasku dočekali generalni direktor "Igmana" Džahid Muratbegović i glavni inspektor iz MVTEO Milomir Hršum. U glavnoj zgradi preduzeća "Igman" organizirana je uvodna prezentacija o istorijatu firme, proizvodima i svrsi inspekcije MVTEO.



Posjetioci su zatim otišli do podzemnog proizvodnog pogona gdje im je Muratbegović pokazao veliki broj mašina i ljudi potrebnih da bi se, od šipke metalne sirovine do metka, proizvela malokalibarska municija.



"Naročito sam zainteresiran za dva aspekta ove posjete, a to su informacije o budućem razvoju ove firme i metodologija i rezultati same inspekcije. Oba aspekta su od ključne važnosti da bi se osigurao razvoj i konkurentnost ove firme, što će također biti od direktne koristi za ukupni ekonomski sektor BiH", kazao je komandant EUFOR-a.



Tvornica "Igman" proizvodi malokalibarsku municiju za civilnu i vojnu upotrebu i izvozi svoje proizvode diljem svijeta. Osnovana je 1950. godine, a u vrijeme bivše Jugoslavije proizvodila je i do 150 miliona komada municije godišnje.



U vrijeme nakon Dejtonskog sporazuma, proizvodnja je zbog gubitka tržišta pala na samo 10 posto prijeratne. Investicijama Vlade Federacije BiH i zbog rasta na tržištu, proizvodnja se do danas povećala na skoro 110 miliona komada municije godišnje, saopćeno je iz EUFOR-a.



Odjel za zajedničke vojne poslove EUFOR-a zadužen je da, kroz vršenje nadzora firmi namjenske proizvodnje u BiH, daje doprinos održavanju sigurnog i stabilnog okruženja u BiH, kako bi se postigao krajnji cilj Operacije “Althea”.