Budućnost koju donosi STEM, kako osloboditi državu klijantelizma, savremena muzika: od Ramonesa do Rozge, psihologija i dizajniranje iskustva, umjetnost kao budućnost oglašavanja… i još mnoge druge zanimljive teme očekuju učesnike jubilarnog Weekend Media Festivala.

Još uvijek traju prijave za BalCannes i SoMo Borac

Deseto izdanje ovog najvećeg regionalnog festivala komunikacijske industrije održat će se u Rovinju od 21. do 24. septembra u prostorima stare Tvornice duhana pod pokroviteljstvom Adris grupe."Deset godina prošlo je nevjerojatno brzo, a mi smo izuzetno ponosni što je Weekend postao mjesto na kojem se uz aktuelne teme i u ozračju dobre zabave već tradicionalno spajaju ljudi iz komunikacijske industrije cijele regije. Deseto izdanje Weekenda podignuli smo na razinu koja priliči velikom jubileju tako da niti ove godine neće nedostajati zanimljivih panela, atraktivnih predavača i popratnog sadržaja", izjavio je direktor festivala Tomo Ricov.Koliko je snažna veza Rovinja i Weekend Media Festivala istaknuo je u ime glavnog sponzora, Adris grupe, voditelj korporativnih komunikacija Predrag Grubić.„U čemu je tajna uspjeha festivala? Premda odgovor nije jednoznačan, može se tvrditi da je koncepcija, uz odabir mjesta i vremena, bila odlučujuća. Rovinj i stara tvornica svakako su poticajna mjesta i izazov kreativcima svih fela, no držim da je ustrajavanje na konceptu kreativnog dokoličarenja ono što je privuklo i privlači hiljade mladih i kreativnih ljudi predzadnjeg septembarskog vikenda u Rovinj. Uz dobro osmišljene sadržaje - edukativne i zabavne, stotine predavanja, panela i rasprava - izostanak „žiriranja i nagrađivanja“ te, izostanak političara i njima tako dragog fotografisanja, bitno je pridonijelo uspjehu i dugovječnosti ovog jedinstvenoga projekta", rekao je Grubić.U programu 10. Weekenda svakako se ističe panel STEM, j'taime: budućnost je već počela, na kojem će poduzetnik Nenad Bakić, sociolog Boris Jokić, inovator Mate Rimac te član Uprave Hrvatskog Telekoma Boris Drilo predstaviti važnost popularizacije STEM obrazovanja mladih ljudi i razvoja digitalnog društva. Panelisti će iz svoje perspektive pružiti relevantna znanja i iskustva koja mogu pomoći Hrvatskoj da se transformira u digitalno uspješnu STEM ekonomiju.“Uz vječno zanimljivu temu Agrokora kojom ćemo se baviti na jednom od panela detaljno će se analizirati kako se komunicirala kriza najveće regionalne kompanije. Panel Hrvatska ide naprijed bavit će se tezom da postoje dvije Hrvatske – klijantelistička koja želi zadržati postojeći ekonomski model i otvorena koja želi napredniju privredu. Brojni stručni predavači, kojih niti ove godine neće nedostajati, podijelit će svoja znanja i stavove te pokrenuti rasprave o kojima će se još dugo govoriti“, istaknuo je direktor programa Nikola Vrdoljak.O najvećem skandalu u svijetu nogometa govorit će čovjek najzaslužniji za njegovo razotkrivanje - Jonathan Calvert, novinar britanskog The Sunday Timesa, a s transformacijom Googlea iz internetskog pretraživača u kompaniju koja se bavi razvojem umjetne inteligencije, upoznat će nas Dominik Osterholt s Google Digital Academy.O uvijek aktualnoj temi slobode medija raspravljat će se na panelu House of cards na kojem će učesnici razgovarati kakav je utjecaj politike, a kakav biznisa na medije te koriste li biznisi oglašivačke budžete kako bi utjecali na medije.Jedan od panela posvećen je fenomenu kreativnog dokoličarenja i primjeni tog koncepta na Weekend Media Festivalu, dok će se panel Život u doba duopola baviti s rastućim utjecajem Googlea i Facebooka na globalnom tržištu oglašavanja. U jednom od najzabavnijih panela čije je ime parafraza poznatog naslova.“Sve što ste oduvijek željeli znati o seksu, a niste se usudili pitati" provokativni sudionici jamče atraktivnu raspravu o brendu "komšija – susjed".Učesnici će i na brojnim radionicama moći steći nova znanja iz područja infografiterstva i visual storytellinga, Instagrama, Mindfulnessa te saznati kako se povezuju TV oglasi s digitalnim oglasima na Googleu i Facebooku.Sve marketingaše na Weekendu očekuje šesti po redu BalCannes na kojem ove godine najboljih 25 projekata regije odabire najveći žiri do sada, koji se sastoji od čak 25 predstavnika klijenata, agencija i novinara. Petu godinu zaredom SoMo Borac će predstaviti najbolje digitalne radove u više kategorija, a prijave traju još par dana - do petka, 8. septembra.U petak Nipplepeople, Nik Orosi & Pill Jackson, u subotu Neno Belan i Fiumensi sviraju Đavole Nakon ozbiljnih tema i burnih rasprava, vrijeme je za dobru zabavu uz koju će Weekend proslaviti desetu godišnjicu. Sve počinje u četvrtak navečer, 21. septembra i velikim partyem otvorenja za koji su izvođači još iznenađenje. Petak, 22. septembar počinje s nastupom Sajsi MC by Lampshade Media, nakon koje Jagermeister predstavlja “Probudit ću se sutra”: Nipplepeople, Nik Orosi & Pill Jackson. Za veliko zatvaranje jubilarne godišnjice, u subotu 23. septembra, posjetitelje čeka posebna muzička poslastica: Neno Belan i Fiumensi sviraju Đavole.Prijave za 10. Weekend Media Festival još uvijek su otvorene, a s obzirom na veliki jubilej ove se godine u Rovinju očekuje preko 4.500 učesnika. Više informacija na www.wekendmediafestival.com