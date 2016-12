Iako je još prošle godine u postupku javnog nadmetanja kupila nekretninu kino Una u centru Bihaća, BBI Real Estate i dalje ne može započeti sa izgradnjom BBI centra na istom mjestu zbog neizdavanja urbanističke saglasnosti od Grada Bihaća.

Gradsko vijeće Bihaća trebalo se danas očitovati o Prijedlogu Odluke o pristupanju izrade urbanističkog projekta za "BBI galeriju" na mjestu kino Una u centru Bihaća , međutim o ovom projektu vijećnici nisu dali svoje mišljenje, budući da je "sporna" tačka skinuta sa dnevnog reda.Zašto je Odluka skinuta sa dnevnog reda, pojašnjenje je dao Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća."BBI je ozbiljan problem s kojim se moramo pozabaviti. Održao sam sastanak sa investitorom koji je za nas veoma važan. Zemljište i kino je prodano, ljudima smo dali određene uslove gradnje, a javnost to nije prihvatila. Mi ovo moramo riješiti izradom urbanističkog projekta, a s obzirom na to da još nemamo kvalitetnih informacija kako bi vijećnici donijeli odluku, to ćemo učiniti u narednom periodu", kazao je Fazlić.BBI Real Estate je još prošle godine u postupku javnog nadmetanja kupila nekretninu kino Una u centru Bihaća, koje već nekoliko godina nije u funkciji. U javnom pozivu je bilo navedeno da se na pomenutoj lokaciji može graditi poslovni objekat spratnosti tri podzemne etaže, prizemlje i četiri sprata.Međutim, javnost u Bihaću je u međuvremenu burno reagovala ističući da bi gradnjom BBI centra bio nastavljen urbicid historijske jezgre Bihaća, pogotovo jer se desetak metara, odnosno prekoputa, buduće lokacije BBI centra nalazi Fethija džamija, nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. Čak je i gradonačelnik Fazlić u svojoj predizbornoj kampanji navodio da će se boriti protiv urbicida centra Bihaća.Prema ranijim najavama, očekuje se da će objekat imati više od 50 trgovačkih radnji, a bit će zaposleno blizu 150 radnika. Vrijednost investicije procjenjuje se na između 10 i 12 miliona KM, a prema prvobitnom planu, BBI Galerija je trebala biti otvorena u septembru 2017. godine.Da li će BBI centar i u kojim gabaritima biti izgrađen u samom centru Bihaća pokazat će naredni period.