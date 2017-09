Izvoz oružja iz BiH povećan i ove godine, nadležni zadovoljni sigurnom i konkurentnom industrijom

Foto: Arhiv/Klix.ba

Bosna i Hercegovina, kao i zemlje regije, i ove godine bilježe rast namjenske industrije. Dok širom svijeta postoji zabrinutost zbog zloupotrebe izvoza oružja i vojne opreme, bh. vlasti ističu kako je ova industrija u našoj zemlji sigurna i konkurentna.

