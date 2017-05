Prisutne na današnjoj osmoj međunarodnoj investicijskoj konferenciji Sarajevo Business Forum 2017 (SBF) pozdravio je predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić koji se zahvalio direktoru BBI banke Amer Bukviću i njegovom timu, koji su vrijedno radili na tome da se SBF održi i osmi put.

Prisutne na današnjoj osmoj međunarodnoj investicijskoj konferenciji Sarajevo Business Forum 2017 (SBF) pozdravio je predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić koji se zahvalio direktoru BBI banke Amer Bukviću i njegovom timu, koji su vrijedno radili na tome da se SBF održi i osmi put.

On je svim prisutnim poželio dobrodošlicu u zemlju koja je dobra za ulaganje.



Istakao je da je BiH opterećena političkim problemima, ali da to nije kao prije, dodajući da se zahvaljujući našem sistemu politika minimalno miješa u biznis. Podvukao je da je valuta KM vezana za euro i da je naš bankarski sistem usklađen s modernim svijetom.



Kako kaže, BiH ima mnoge prednosti koje se ne vide jer se ljudi većinom bave političkim problemima. On je uvjeren da će s drugačijim poimanjem BiH mnogi ozbiljni investitori doći u našu zemlju. Istakao je da će strani investitori doći tek kada domaći budu ostvarivali dobre rezultate.



Podsjetio je da previše mladih ljudi odlazi iz zemlje i da je jedna od ambasada saopćila da je u jednoj godini izdala 15 hiljada viza.



"Trend odlaska mladih ljudi se mora zaustaviti po svaku cijenu. Najbolji način je da ostavimo po strani političke razlike, radimo na poboljšanju imidža i privlačenju investitora", kazao je Ivanić.



Istakao je da su uvjereni da bi do kraja ove ili početkom iduće godine BiH trebala postati kandidat za članstvo u EU.



Ovogodišnji SBF objelodanit će niz projekata iz poljoprivrede, energetike, obrazovanja, finansija, infrastrukture, građevinarstva, usluga, turizma i drugih razvojnih sektora. Očekuje se učešće velikog broja uglednih investitora i gostiju među kojima će biti čelnik jedne od najvećih svjetskih aviokompanija Emirates Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum.



Najveća investitorska konferencija SBF 2017 u fokusu ima i regionalno povezivanje pa će jedan od najvažnijih panela biti posvećen saradnji država regiona i mogućnosti zajedničnog nastupanja pred međunarodnim investitorima.



Panel "One Region - One Economy" će okupiti ugledne govornike među kojima bivše regionalne državnike te predstavnike Evropske unije, Vijeća ministara BiH, vlada Srbije i Hrvatske te ugledne poduzetnike i predstavnike Evropske banke za obnovu i razvoj.