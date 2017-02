Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić kazao je na prvom Ekonomskom forumu BiH 2017, koji organizira Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu (EFSA), da naša zemlja ne smije eksperimentisati s Centralnom bankom i štampanjem novca.

On je rekao da je današnji Ekonomski forum odlična prilika da se razmijene pogledi i komunikacija s ljudima koji kreiraju poslovni ambijent i koji u njemu rade.Istakao je da naša zemlja mora popraviti ekonomsku i političku sliku te održati monetarnu stabilnost. Kako je kazao, izuzetno je važno da monetarna politika ostane stabilna i da se ne prave eksperimenti s Centralnom bankom i štampanjem novca.Ivanić se dotakao i javnog sektora istaknuvši kako on previše troši i kako je preveliko njegovo učešće u BDP-u, što je samo dokaz manjka investicija.Osim stranih, podvukao je i važnost domaćih investitora poručujući da je ekonomski ambijent u BiH potrebno mijenjati.Kazao je i da su svi svjesni da ljudi odlaze iz BiH, ali da vlasti ne smiju ostati samo na toj konstataciji, već da moraju raditi na sprečavanju toga unapređenjem ekonomskog ambijenta.Zaključio je da je inicijativa Evropske unije (EU) na neki način natjerala bh. političare da se bave ekonomskim temama te da je nužna saglasnost svih o reformama s obzirom na to da one predstavljaju interes svih građana BiH.Podsjećamo, Ekonomski forum BiH 2017 je prvi događaj u našoj zemlji koji će na jednom mjestu okupiti predstavnike najviše izvršne vlasti, poslovne i akademske zajednice, čiji je zajednički cilj unapređenje ekonomskog i poslovnog ambijenta u BiH.Ovaj događaj ima višestruke vrijednosti za bh. društvo, posebno zbog činjenice što će prvi put na jednom mjestu kroz otvoreni dijalog vlada, realni i javni sektor, svaki iz svog ugla djelovanja, razgovarati o problemima i prilikama s kojima se susreću te pokušati usvojiti konkretne prijedloge i smjernice koje će biti stavljene na raspolaganje kreatorima ekonomskih politika u BiH.