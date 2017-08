Iran potpisao ugovor s Renaultom vrijedan 660 miliona eura

Iran je u ponedjeljak potpisao najveći sporazum u svojoj historiji o proizvodnji automobila s francuskom autokompanijom Groupe Renault, da proizvede 150.000 vozila, počevši od 2018.

Iran je u ponedjeljak potpisao najveći sporazum u svojoj historiji o proizvodnji automobila s francuskom autokompanijom Groupe Renault, da proizvede 150.000 vozila, počevši od 2018.

Ugovor vrijedan 660 miliona eura uslijedio je poslije ukidanju međunarodnih sankcija Iranu nakon nuklearnog sporazuma iz 2015. sa svjetskim silama. Također slijedi samo nekoliko dana nakon novih američkih sankcija Iranu koje jer potpisao predsjednik Donald Trump. Američkim zakonom također se uvode nove sankcije Rusiji i Sjevernoj Koreji.



Tokom ceremonije u Teheranu, iranski ministar industrije Mohammad Reza Nematzadeh izjavio je da će ugovor s Renaultom "uspostaviti istraživački i razvojni centar za proizvodnju" u njegovoj zemlji.



Čelnik Renaulta Thierry Bolloré, izjavio je da će to pomoći u transferu tehnologije Iranu.



Očekuje se da ugovor o proizvodnji vozila stvori oko 3.000 radnih mjesta za dvije iranske kompanije koje su njegov dio - IDRO ili Iransku organizaciju za razvoj i inovaciju, i privatnu Negin grupz. Renault ima 60 posto partnerstva u ugovoru.



Tvornica u predgrađu Teherana proizvodit će automobile Duster i Symbol od 2018. Renault će biti većinski diočničar i imat će vlastitu distruibutivnu mrežu u Iranu prvi put.



Prošle je godine francuski proizvođač automobila PSA Peugeot Citroen sklopio ugovor s iranskom firmom Khodro o otvaranju tvornice koja bi proizvodila 200.000 vozila godišnje. Peugeot je bio značajan akter na iranskom tržištu automobila prije uvođenja međunarodnih sankcija zbog kontroverznog iranskog programa obogaćivanja urana - eventualnog puta za stvaranje nuklearnog oružja. Tada je PSA grupa saopćila da su pregovori u vezi sa sporazumom počeli i prije ukidanja sankcija.



Francuska i fruge evropske zemlje požurile su da stvore snažnije veze s velikim iranskim tržištem nakon ukidanja međunarodnih sankcija.



U sreptembru prošle godine, tokom pariškog sajma automobila, kada je predsjednik Hassan Rouhani bio u Parizu, Renault je postigao sporazum s iranskom vladom o otvaranju tvornice s IDRO-om.



Iran proizvede oko 1.350.000 vozila godišnje, iako se vlasti nadaju da će ta brojka dostići tri miliona godišnje do 2025., prenosi Associated Press.