Investitori iz Indije i arapskih zemalja očarani prirodnim ljepotama, žele investirati u BiH

Sarajevo Business Forum privukao je više od 1.600 gostiju iz zemlja cijelog svijeta. Delegacije su došle kako bi uvidjele kakve su mogućnosti investiranja u našu zemlju, a u narednim danima bit će predstavljeno blizu 200 projekata.

Sarajevo Business Forum privukao je više od 1.600 gostiju iz zemlja cijelog svijeta. Delegacije su došle kako bi uvidjele kakve su mogućnosti investiranja u našu zemlju, a u narednim danima bit će predstavljeno blizu 200 projekata.

Petar Đokić (Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba)

Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba

"Ovo je velika stvar za BiH i regiju jer smo otvorili najveći investicijski događaj u Jugoistočnoj Evropi osmi put. Do sada je kroz ovaj forum prošlo 8.000 ljudi. Nadamo se dobrim rezultatima jer ovo je jedna platforma na kojoj se trguje. U svakom slučaju, diže optimizam i imidž BiH i regije u svijetu", kazao je Amer Bukvić, direktor BBI banke.Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić kazao je kako SBF pruža mogućnost stvaranja ambijenta za poslovanje u našoj zemlji te je prilika da investitori saznaju više o tome kakvi su uvjeti za investiranje, pogodnosti, porezi, garancije i mogućnosti."Ovakvi skupovi doprinose razvijanju saradnje i poboljšanju odnosa. Ovo je svojevrsni most za komunikaciju, a mostovi su najvredniji građevinski projekti bez kojih je nemoguće živjeti. Doprinos SBF-a je veliki", istakao je Đokić.Gosti su došli iz različitih oblasti pa tako SBF-u danas prisustvuju i predstavnici firme Nature Wanderers iz Indije koji se bave fotografisanjem prirode, zabačenih krajolika i divljeg života."Kada nam je Ambasador BiH pokazao fotografije shvatili smo da je to jedna lijepa i privlačna zemlja. Došli smo kako bismo napravili fotografije, a snimanja ćemo raditi pet dana. Želja nam je sarađivati s lokalnim turističkim organizacijama. Kada se vratimo u Indiju promovisat ćemo BiH", rekao je jedan od predstavnika.Forumu prisustvuje i 60 arapskih biznismena iz oblasti medicine, turizma i nekretnina. Većina ih je ovdje prvi put i nadaju se da će napraviti dobru saradnju."Istražujemo mogućnosti investiranja i trgovanja za sve sektore. Imamo predivne impresije jer je BiH veoma lijepa i privlačna zemlja te svi naši delegati žele ostvariti saradnju ovdje. Nismo došli da tražimo negativne stvari i probleme već da radimo na pozitivnim stvarima", rekao je predstavnik Jusuf al-Eber.