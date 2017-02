U skladu sa svojom razvojnom strategijom, Orbis Group, strateški partner najveće evropske hotelske grupacije Accor, zajedno s partnerom TIDC d.o.o. Sarajevo ulazi na bosanskohercegovačko tržište kroz otvaranje MGallery by Sofitel Forest Resort & Spa u Tarčinu kod Sarajeva.

U skladu sa svojom razvojnom strategijom, Orbis Group, strateški partner najveće evropske hotelske grupacije Accor, zajedno s partnerom TIDC d.o.o. Sarajevo ulazi na bosanskohercegovačko tržište kroz otvaranje MGallery by Sofitel Forest Resort & Spa u Tarčinu kod Sarajeva.

Vrijednost investicije u sam hotel je 18 miliona KM, a u njemu će biti otvoreno 70 radnih mjesta.



Resort je trenutno u izgradnji u skladu s okolinski održivim građevinskim konceptom, a otvorenje se planira u ovoj godini. Resort će nuditi usluge smještaja u 55 hotelskih soba, 10 zasebnih vila, ugostiteljske usluge, veliki wellness centar s bazenom i fitnesom, kao i najmodernije konferencijske dvorane.



The MGallery by Sofitel Forest Resort & Spa naći će se u AccorHotels sistemu rezervacije od proljeća 2017. godine.



"Mi ulazimo na novo tržište s novim poslovnim partnerom. Bosna i Hercegovina, kao i cijeli Balkan, imaju veliki poslovni potencijal i ovaj hotel potvrđuje našu želju da razvijamo AccorHotels mrežu i u ovom dijelu Evrope", navodi Gilles Clavie, izvršni direktor Orbis Grupe.



Kompleks je smješten na prostoru od 90.000 m2, u prelijepoj dolini Tarčina, okruženoj s četiri planine.



Orbis Hotel Group je najveći lanac hotela u Poljskoj i Istočnoj Evropi. Orbis upravlja s više od 100 hotela svih Accorovih brendova u 16 zemalja uklučujući: Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Češku Republiku, Estoniju, Mađarsku, atviju, Litvaniju, Makedoniju, Moldovu, Crnu Goru, Poljsku, Rumuniju, Srbiju, Slovačku i Sloveniju. Orbis u ponudi ima skoro 19.000 soba i upravlja hotelima slijedećih brendova: Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure, Ibis, Ibis Styles i Ibis Budget. Ovi svjetski poznati bredovi nude kvalitetnu uslugu različitog standarda, počevši od luksuznih hotela s 5 zvjezdica, do onih s jednom zvjezdicom.



AccorHotels je najveća hotelska kompanija u Evropi sa svojih 250.0000 uposlenih i više od 4.000 hotela i resorta. Koristeći prednosti i iskustva kao investitor i operater u isto vrijeme, kroz HotelServices i HotelInvest odjele, AccorHotels je prisutan u 95 zemalja svijeta. Portfolio hotela je sastavljen od međunarodno priznatih luksuznih brendova koji uključuju: Raffles, Fairmont, Sofitel Legend, Sofitel, Onefinestay, MGallery by Sofitel, Pullman, i Swissôtel; popularnih visokobudžetskih hotela: Novotel, Mercure, Mama Shelter i Adagio; ekonomskih brendova poput Ibis, Ibis Styles, Ibis budget te regionalnih brendova Grand Mercure, The Sebel i hotelF1.