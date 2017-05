Predstavnici Evropske komisije učestvovat će na SBF-u 2017, šansa za jačanje ekonomije u regiji

Visokopozicionirani predstavnici Evropske komisije, aktivno će učestvovati u ovogodišnjem Sarajevo Business Forumu (SBF). Jedan od ključnih panela na najvećoj investicijskoj konferenciji u regiji bit će posvećen promociji ekonomske saradnje u regionu.

Christian Danielsson, direktor Direkcije za proširenje i susjedstvo Evropske komisije, bit će jedan od ključnih govornika na otvaranju SBF-a u Sarajevu.



Prvog dana Sarajevo Business Foruma 2017, 22. maja, na plenarnoj sesiji koja će se održati u zgradi Parlamenta BiH potpredsjednik Evropske komisije i evropski komesar za zapošljavanje, rast, ulaganja i konkurentnost Jyrki Katainen će se učesnicima obratiti video porukom iz Brisela. Na formu će učestvovati i Morten Jung viši savjetnik za regionalnu saradnju zapadnog Balkana u Evropskoj komisiji.



Najveća investicijska konferencija u jugoistočnoj Evropi, ponovo će ove godine okupiti državnike, privrednike, investitore i stručnjake iz cijelog svijeta, ali i ponajviše iz država regiona zapadnog Balkana. Bez obzira na to koje su države u fokusu, SBF svake godine povezuje kompanije iz jugoistočne Evrope te doprinosi regionalnoj saradnji.



Jedan od najvažnijih dijelova prvog dana foruma bit će panel "One Region, One Economy - Connectivity and Potential". Fokus panela je ekonomsko povezivanja regiona i neiskorištene potencijali saradnje privrednika i država ove regije.



Već osmu godinu zaredom Sarajevo Business Forum okuplja vodeće investitore i poslovne ljude iz cijeloga svijeta, pružajući im priliku da se upoznaju s mogućnostima ulaganja u Bosnu i Hercegovinu, ali i zemlje regiona: Sloveniju, Hrvatsku, Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju i Albaniju.



Ovogodišnji SBF objelodanit će niz projekata iz poljoprivrede, energetike, obrazovanja, finansija, infrastrukture, građevinarstva, usluga, turizma i drugih razvojnih sektora.



U proteklih sedam godina SBF je okupio učesnike iz više od 30 zemalja.



Prošlogodišnjem skupu prisustvovalo je više od 1.600 osoba, uključujući i 350 akreditiranih novinara iz cijelog svijeta.