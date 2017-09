Nakon spektakularnog otvorenja hotela Hills na Ilidži ovaj veliki i luksuzni turistički kompleks u glavnom gradu BiH krenuo je u realizaciju brojnih projekata. Među njima je i jedinstveni wellness & spa centar, najveći centar ovakvog tipa u regionu, kreiran u saradnji sa iskusnim timom spa stručnjaka.

Zasigurno najopremljeniji wellness & spa centar na ovim prostorima posjeduje posebno specijalizovane tretmane za relaksaciju koji su u potpunosti posvećeni gostima.



Gosti hotela, ali i drugi posjetitelji, od sada će uživati u opuštajućim tretmanima i drugim spa sadržajima koji omogućavaju predah od svakodnevnice uz višestruke koristi po zdravlje.



Na raspologanju je veliki broj programa i tretmana za relaksaciju, oslobađanje od stresa i napetosti, podmlađivanje i njegu tijela i duha dostupnim u "finskoj sauni", bio sauni, infracrvenoj sauni, hamamu, sistemu tuš doživljaja, kambali, "rimskoj sobi", tepidarijumu, masažnoj stazi te hladnoj i slanoj sobi.



Finska soba predstavlja pravo mjesto za odmor i opuštanje svih čula. Soba obložena termoizolovanim drvetom ispunjena je temperaturom od 70-100°C, s niskom vlažnosti zraka. Svaki dio prostorije koji dolazi u kontakt s tijelom izrađen je od posebnog drveta koje se ne zagrijava. Soba je namijenjena za opuštanje i relaksaciju budući da potiče cirkulaciju i oslobađa napetosti.



Za razliku od finske saune, u "bio sauni" temperature varira od 55 do 60 stepeni Celzijusa s vlažnosti zraka od 35 do 50% što povoljno djeluje na ljudsko tijelo i otvara pore kože. Ova prostorija u kombinaciji s ugodnom temperaturom i vlažnosti zraka posebno je namijenjena opuštanju mišića te blagodatno djeluje na ljudsko tijelo. U kombinaciji finske i parne saune, doživljaj u bio sauna predstavlja imitaciju klime tropskih šuma te gostu omogućava da bar nakratko doživi čari bujnih prašuma.



Posebne terapeutske učinke ima infracrvena sauna predviđena očišćenju unutrašnjeg tijela. Toplotom infracrvene terapije kapilari izbacuju unutrašnje otrove, a zbog dubinskog djelovanja otklanja se mišićna napetost, umiruje nervni sistem, regeneriše tkivo i smanjuje stres. Infracrvene kabine u svijetu se ubrajaju u najvrjednije pronalaske u svrhu prevencije zdravlja.



Tursko kupatilo (hamam) u potpunosti je opremljeno u istočnjačkom stilu uz posebno odabran mozaik zlatno-bijelih pločica koje ovom prostoru daje posebnan orijentalni duh. Hamam je namijenjen potpunoj detokcikaciji organizma, obnavljaju ćelija kože, pročišćenju disajnih puteva i umirenju nervnog sistema stoga se ova odaja s pravom naziva “rajom za dušu i tijelo”.



Posebno dizajniran dio namijenjen je atraktivnim "tuševima doživljaja" koji nude jedinstveno iskustvo tropskih kiša, magle ili rose u kombinaciji sa zvukovima, aromom, svjetlosnim efektima i masažama.



Zadovoljstvo hladne kupke za rashlađivanje i opuštanje tijela predviđeno je za kambalu, neizostavan doživljaj nakon boravka u sauni.



"Rimska soba" u potpunosti je izgrađena u stilu rimske arhitekture uz stubove, stepeništa te imitaciju neba na stropu. Aromatizirane tople kupke u rimskom kupatilu poseban su tretman koji asocira na drevne tehnike opuštanja starih Rimljana.



Mjesto za postizanje unutrašnjeg mira, tepidarijum, namijenjen je za odmor između korištenja spa sadržaja. U ovoj tihoj i mirnoj prostoriji sa toplim ležaljkama u temperaturi tijela nervni sistem se opušta i umiruje.



Za njegovanje tijela, prevenciju stresa i premora te relaksaciju mišića osmišljena je masažna staza. Uz simulaciju odabranih tačaka na tijelu postiže se balans u funkcionisanju organizma, podstiče cirukacija i mišićna relaksacija te smanjuje bol i napetost.



Hladna soba u sklopu wellness & spa centra "Hotela Hills" jedina je soba ovakvog tipa u BiH budući da samo najekskluziviniji spa centri svijeta imaju ovaj vid wellness sadržaja. Uz temperature od 0 do -4˚C hladni zrak koji cirkuliše prostorom pozitivno djeluje na stanje organizma. Blagotovorna dejstva velikih amplitudnih razlika sauna i toplih wellness sadržaja , u kombinaciji sa hladnom sobom mnogostruka su, što su pokazale mnoge svjetske studije.



Specijalno dizajnirana slana soba ispunjena je zasićenim vazduhom obogaćenim najfinijim česticama soli. Ovakvi uslovi imaju antiseptička i antialergijska dejstva. Boravak u slanoj sobi pospješuje lučenje hormona sreća što daje pozitivan rezultat na psihološko stanje.



U posebnom dijelu centra smještena je i prostrana teretana opremljena kardio te mašinama za trening sa otporom, kolekcijom profesionalnih tegova, vrhunskim trakama za trčanje, steperima i drugim spravama namijenjenim rekreativcima i profesionalnim sportistima. Teretana opremljena modernim spravama posljednje generacije, uz rad vrhunskih stručnjka, namijenjena je nezaboravnom iskustvu treniranja.



Osim što je obogatio svoju hotelsku ponudu, "Hotel Hills" je svojim gostima pružio zadovoljstvo uživanja u wellness & spa navikama koje sve više postaju životni stil i imperativ savremenog čovjeka.