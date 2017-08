Hoće li propasti projekt brze ceste Lašva-Travnik: Klirinški novac uplaćen, vlast se ušutjela

Foto: Arhiv/Klix.ba

Prije pet mjeseci direktor Autocesta FBiH Adnan Terzić za Klix.ba je kazao da je dobio obećanje da će 120 miliona KM od klirinškog duga biti izdvojeno za brzu cestu Lašva-Travnik. Danas, kada je Rusija uplatila novac, Terzić nije tako siguran da će on biti usmjeren za taj infrastrukturni projekt.

S obzirom da BiH nikada nije dobila drugu tranšu kredita od MMF-a sve su prilike da će vlast u FBiH, uostalom kao i ona na drugim nivoima novopridošli novac iz Rusije iskoristiti za popunjavanje budžetskih rupa.



"Mislim da od MMF-a zavisi da li ćemo mi dobiti ranije obećani novac za brzu cestu Lašva - Travnik. Dobili smo obećanje, ali sada ne znam. Mi smo se spremili, ali mislim da sve zavisi od ministrice finansija FBiH Jelke Milićević", kazao je Terzić za Klix.ba.



Nedostatak novca od MMF-a vlasti u BiH već nekoliko mjeseci nastoje nadomjestiti zaduživanjem kod komercijalnih banaka i to prije svega prodajom trezorskih zapisa. Nema sumnje kako će novac od klirinškog duga itekako dobro doći kako državnom nivou, tako i entitetima kako bi održali finansijsku likvidnost.



Ipak, tu ne bi toliko ni bilo ništa sporno da ta ista vlast nekoliko mjeseci ranije nije na sva zvona razglašavala kako će se krenuti u ključne infrastrukturne projekte, među kojima je i brza cesta Lašva -Travnik, što je prilikom posjete Srednjobosanskom kantonu prije nekoliko mjeseci najavio i član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović.



Raspodjelom sredstava od klirinškog duga najveći procent pripada FBiH i to oko 131 milion KM Federaciji BiH, Republici Srpskoj nešto više od 65 miliona KM, državnim institucijama 22,7 miliona KM i Brčko disktriktu 6,8 miliona KM.



Za dionicu koja je duga 25 kilometra potrebno je oko 183 miliona KM. Naplatom klirinškog duga trebalo je biti osigurano 120 miliona, dok se preostali iznos sredstava trebao tražiti iz drugih izvora finansiranja.



Izgradnja brze ceste od Lašve prema Travniku, a zatim i dalje prema Jajcu jedan je od strateških infrastrukturnih projekata Vlade FBiH. Za izgradnju ceste od Travnika do Jajca potrebno je oko 550 miliona KM.



Dionica Lašva - Nević Polje duga je 25 kilometara i radi se o brzoj cesti s dva odvojena kolovoza, svaki s po dvije saobraćajne trake širine tri i po metra. Glavne strukture su gradnja tri tunela i 18 mostova i vijadukata. Na ovom dijelu su četiri petlje (Lašva, Kaonik, Vitez i Nević Polje).