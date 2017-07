Na površini od 60.000 kvadratnih metara, ispod koje vrije radioaktivna termalna voda, već godinama leži poznato fojničko lječilište Reumal. Prije stotinu godina posjetitelji ove banje, kako su je nazivali, vjerovali su da brčkanje u ljekovitoj vodi čini čuda, a Fojnica je danas zbog termo-mineralne vode i drugih ljepota posjećenija od jedinog primorskog bh. grada Neuma.

