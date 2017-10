Općini Stari Grad Sarajevo odobren je kredit Saudijskog fonda za razvoj u iznosu od 30 miliona saudijskih riala – oko 13,4 miliona KM, za realizaciju četiri velika projekta: izgradnju sportske sale, podzemne garaže, rekonstrukciju Doma zdravlja Stari Grad i "utopljavanje" zgrade Općine Stari Grad.

Projekti moraju biti završeni do 2021. godine, a otplata kredita počet će za pet godina i trajati 20 godina.



Prošle sedmice načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić i pomoćnica načelnika za finansije Senada Katica boravili su u Rijadu i obavili uspješne završne pregovore, nakon čega je potpisan Ugovor o kreditiranju.



Proces apliciranja za kreditna sredstva počeo je prije četiri godine i bio je veoma temeljit i iscrpan, ali kako je pojasnio načelnik Hadžibajrić, finalni pregovori trajali su veoma kratko i brzo su se dogovorili.



"Pored projekata koji se tiču Općine Stari Grad, Doma zdravlja Stari Grad i OŠ 'Edhem Mulabdić', ističem da smo konačno našli rješenje za izgradnju podzemne garaže u ulici Avdage Šahinagića, odnosno da će se finansirati 100 posto sredstvima kredita. Zbog ovog projekta smo nažalost izgubili pune dvije godine - zbog obaranja tendera što je trajalo tokom čitave prošle godine i dogovora oko javno-privatnog partnerstva što traje čitavu ovu godinu. Sada, odobravanjem kreditnih sredstava neće biti nikakvog javno-privatnog partnerstva, garaža će biti naša i u potpunosti uknjižena na Općinu Stari Grad, kojoj će pripadati sav prihod od njenog korištenja,” pojasnio je Hadžibajrić.



Bit će provedena tenderska procedura za izbor izvođača radova, ali njegov izbor morati potvrditi samo Saudijski fond za razvoj prema svojim procedurama, tako da ne bi trebalo biti smetnji od drugih federalnih ili državnih institucija.



"U najboljem slučaju, izgradnja garaže, ali i drugih projekata počet će na proljeće naredne godine, i to istovremeno", potvrdio je Hadžbajrić.



"Mi procjenjujemo da će garaža ostvarivati dobit oko 60.000 KM mjesečno, dok će rata ovog kredita iznositi oko 53 – 54.000 KM. To znači da ćemo prihodom od garaže isplaćivati sva četiri projekta", kazao je Hadžibajrić i pojasnio da bi i bez tog prihoda Općina mogla podnijeti kreditno zaduženje.



Osnovnu školu "Edhem Mulabdić" pohađaju učenici sa pet općinskih područja, od padina Trebevića, pa sve do Baščaršije. Značaj izgradnje nove sportske sale za njih je ogroman, a potvrdila je to i direktorica Aida Omersoftić.



"Naša škola ima fiskulturnu salu koja je u jako lošem stanju i potpuno je neadekvatna. Veoma je važno naglasiti značaj senzibiliteta našeg načelnika da pomogne školama. On je potpuno svjestan važnosti tjelesnog i zdravstvenog odgoja i ovo je kruna njegove podrške našoj školi. Ova sala će u potpunosti poboljšati uslove odgojno-obrazovnog procesa kada je tjelesni odgoj u pitanju. To je jedino što nam je u školi nedostajalo", kazala je direktorica Omersoftić.



Prema riječima direktora JU Domovi zdravlja KS Fuada Husića, rekonstrukcija Doma zdravlja Stari Grad nije rađena godinama,a bit će poklon ovoj javnoj ustanovi, ali prije svega poklon građanima Starog Grada.



"Brinuti se o zdravlju stanovništva podrazumijeva brinuti se o onom osnovnom, a to su građani. Indikator normalnog razvoja jedne sredine kao što je lokalna zajednica jeste jedan zdravstveni sistem, što znači briga o građanima. Mi smo već napravili plan kada se bude radila rekonstrukcija objekta, na koje lokalitete ćemo izmjestiti potrebne sadržaje i ljudske resurse da bi neometano pružali zdravstvene usluge", kazao je Husić.



Važno je naglasiti da će izgradnja sportske sale i rekonstrukcija Doma zdravlja biti realizovani kreditnim zaduženjem lokalne zajednice, u ovom slučaju Općine Stari Grad, iako ona nema nadležnosti nad njima, nego bi ulaganja trebali vršiti viši nivoi vlasti. Tačan iznos sredstava po projektima znat će se nakon provođenja tenderske procedure. U toku petogodišnjeg grace perioda Općina će Saudijskom fondu za razvoj vraćati samo dva posto obrade kredita.