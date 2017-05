Promo / Stambeni krediti Union banke bez plaćanja rata do kraja 2017.

U mjesecu aprilu Union banka je predstavila bosanskohercegovačkom tržištu jedinstvenu akcijsku ponudu stambenih kredita, koja nudi dodatne pogodnosti za korisnike ovih kredita.

U čemu se ogledaju te pogodnosti, govori Edis Ražanica, direktor Sektora za poslovanje sa klijentima i podršku prodaji u Union banci.



"Kada su u pitanju stambeni krediti, ohrabreni prošlogodišnjim rezultatima i sa željom da što veći broj naših građana ispuni svoj san i riješi stambeno pitanje, odlučili smo im ove godine ponuditi nešto novo. Marketinška kampanja vezana za ponudu stambenih kredita pod nazivom „Triostar“, simbolizira dodatne pogodnosti koje nudimo u okviru stambenih kredita i koja našu ponudu čini posebnom u odnosu na ponude drugih banaka na tržištu BiH. Dodatna pogodnost se prije svega odnosi na odgodu plaćanja mjesečnih rata po kreditu do početka 2018. godine, fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog otplatnog perioda kredita, koja je uz to i izuzetno povoljna – već od 3,99 posto. Koristim ovu priliku da pozovem sve one koji još uvijek nemaju vlastiti dom, žive sa roditeljima ili kao podstanari, da dođu u Union banku i iskoriste ovu jedinstvenu akciju", kaže Ražanica.



Ova banka je prošle godine izazvala pravu malu revoluciju sa značajnim snižavanjem kamatnih stopa za stambene kredite, a ove godine nudi dodatne benefite za korisnike stambenih kredita. Čini se da polako, ali sigurno Union banka diktira trendove na tržištu kredita za stanovništvo.



"Union banka brine o svojim klijentima i nastoji u okviru svoje ponude kreirati najbolje uslove koji će ispuniti njihove potrebe. Želimo biti dugoročni partneri i stoga uvijek ulažemo dodatne napore kako bi pružili najbolju uslugu i povećali zadovoljstvo naših klijenata. Dodatni benefiti su rezultat potreba klijenata, a mi smo uvijek spremni da ih na najbolji način zadovoljimo. Klijenti su prepoznali prednosti naše ponude stambenih kredita, te na taj način uspijevamo graditi dugoročne poslovne odnose na obostrano zadovoljstvo", ističe Ražanica.



Osim stambenih kredita, Union banka, kao jedina komercijalna banka u većinskom državnom vlasništvu u FBiH nudi cijelu lepezu proizvoda i usluga kako za stanovništvo, tako i za privredu.



"Na temeljima naših korporativnih vrijednosti kao što su orijentiranost prema klijentima te profesionalno i transparentno poslovanje, Union banka je u proteklom periodu ostvarila značajan rast u svim segmentima poslovanja. Banka prati i analizira tržišne trendove i kontinuirano radi na razvoju novih proizvoda i usluga sa ciljem da klijentima ponudi one koji su prilagođeni njihovim potrebama. Privredi i stanovništvu nudimo sve modele finansiranja koji su zastupljeni na finansijskom tržištu. Nastojimo doprinijeti privrednom razvoju i stabilnosti finansijskog sektora. Pored kreditnih proizvoda, Union banka u ponudi ima sve vrste transakcijskih i depozitnih proizvoda za segment privrede i stanovništva, kao i usluge elektronskog i mobilnog bankarstva i kartičnih proizvoda", naglasio je Ražanica.