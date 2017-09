Sjeverna Koreja i uragan Irma ruše dionice na Wall Streetu

Foto: EPA-EFE

Na Wall Streetu došlo je do većeg pada dionica zbog krize oko Sjeverne Koreje i približavanja uragana Irma obalama SAD.

Najviše su pale cijene dionica u finansijskom sektoru (2,2 posto), što je posljedica pada prinosa na državne obveznice, jer je sve manje vjerovatno da će američka Centralna banka do kraja godine još jednom povećati ključne kamatne stope.



Sjeverna Koreja izaziva na tržištu najveću reakciju, barem tokom posljednjih mjeseci.



Usljed te krize, pada sklonost ulagača da rizikuju, a nema ni ekonomskih pokazatelja ni zarada kompanija - ničega što bi pokrenulo tržište, navode ekonomski analitičari.



Ulagači su i pod utiskom najava o približavanju još jedne velike oluje, nakon što je prošle sedmice uragan Harvey opustošio jug Texasa.



Novi uragan Irma mogao bi do kraja sedmice da stigne do Floride.



Zbog toga su pod pritiskom dionice osiguravajućih društava u toj saveznoj američkoj državi, prenose finansijski portali.