Dolar pao, ojačala potražnja za sigurnijim valutama - jenom i švicarskim frankom

Tečaj američkog dolara potonuo je protekle sedmice na najniži nivo prema jenu i švicarskom franku u zadnjih osam nedjelja, uslijed eskalacije geopolitičkih napetosti između SAD-a i Sjeverne Koreje, koja je nagnala investitore na kupnju utočišta za kapital u nemirnim vremenima.

Tečaj američkog dolara potonuo je protekle sedmice na najniži nivo prema jenu i švicarskom franku u zadnjih osam nedjelja, uslijed eskalacije geopolitičkih napetosti između SAD-a i Sjeverne Koreje, koja je nagnala investitore na kupnju utočišta za kapital u nemirnim vremenima.

Tečaj dolara spustio se protekloga tjedna 1,33 posto prema jenu, na 109,22 jena.



Tijekom tjedna dotaknuo je i najnižu razinu od 14. juna prema jenu, od svega 108,91 jena, no uspio je u petak nadoknaditi dio gubitaka, nakon što je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izvijestio da Rusija i Kina imaju plan kako da smanje napetosti između te dvije zemlje.



"Posljednja stvar koju tržišta žele su napetosti između SAD-a i Sjeverne Koreje. To je situacija bez dobrog rješenja, iako je većina ljudi skeptična oko toga da Rusija i Kina imaju plan smirivanja situacije", smatra Stan Sipley, strateg pri njujorškom Evercore ISI.



Analitičari procjenjuju da bi se pad američke valute mogao ubrzati ukoliko se spusti ispod tehničke podrške od 108,13 jena.



Tečaj švicarskog franka, pak, bio je u tome razdoblju na dobitku 1 posto prema dolaru, dosegnuvši 0,9617 franaka za dolar.



Švicarska i japanska valuta ojačale su protekloga tjedna nakon što je američki predsjednik Donald Trump upozorio Sjevernu Koreju da će se suočiti s "vatrom i bijesom" ako ugrozi SAD. Svoju retoriku još je više zaoštrio u četvrtak, upozorivši Pyongyang da ne napada Guam ili američke saveznike, nakon što su korejske vlasti kazale da će uskoro dovršiti planove raketnog napada blizu američkog teritorija u Pacifiku.



Spomenute valute uvijek se traže u vrijeme geopolitičkih napetosti ili globalnih financijskih kriza, dijelom zbog toga što obje zemlje imaju goleme viškove u bilancama plaćanja. Japan je ujedno najveći kreditor u svijetu i pretpostavlja se da bi japanski ulagači u slučaju pojačanih globalnih napetosti vjerojatno repatrirali imovinu koju drže u inozemstvu.



Dolar se protekloga tjedna spustio i prema euru i to za 0,4 posto, na 1,1823 dolara, nakon što je Morgan Stanley objavio svoju procjenu da bi do početka iduće godine euro mogao dosegnuti i 1,25 dolara.



Dolarov indeks, koji pokazuje tečaj dolara prema košarici šest najvažnijih svjetskih valuta, oslabio je protekloga tjedna 0,8 posto, na 93,052 boda.