Festival ideja i inovacija Sarajevo Unlimited ugostit će svjetsku elitu

Početak novembra i ove godine u Bosni i Hercegovini rezervisan je za najznačajniji festival ideja i inovacija koji se održava od 2. do 4. novembra u Sarajevu.

Sarajevo Unlimited 2017. ugostit će elitu svjetske scene preduzetništva, ideja i inovacija, a tokom tri dana, koliko traje Sarajevo Unlimited, posjetioci će imati priliku čuti i upoznati više od 50 govornika iz svijeta menadžmenta, inovacija, startupa, ljudskih resursa, javnog sektora, nevladinih organizacija i međunarodnih korporacija.Među key note govornicima ovogodišnjeg foruma su najpoznatija imena svjetske inovatorske i preduzetničke scene.Start-up battle, pristup investitorima, iskustvima i znanjima za regionalne startape u okviru #sarajevounlimitedPored izuzetnih govornika, na ovogodišnjem forumu učesnici će imati priliku pratiti i Startup Battle – takmičenje za izbor najstartupa foruma, zakazano za prvi dan Foruma, 2. novembar, a podržano od YEP projekta zapošljavanja mladih.Dvadeset najboljih startapa iz regiona odabrano je od čak 80 prijavljenih za ovo takmičenje. Najstartapu će, osim novčane nagrade u iznosu od 5.000 KM, biti omogućen pristup edukativnim i mentorskim programima IT Akademije i Networksa, te kotizacije za Wearedevelopers, najveću IT konferenciju i Meet and Match slovenačku konferenciju za startupe.Tokom Sarajevo Unlimited foruma će biti izabrana Najinovativnija kompanija Foruma, a organizatori će ovom prilikom u Sarajevu ugostiti šest velikih investicijskih fondova, regionalne učesnike iz akceleratora iz osam zemalja i brojne stručnjake i kompanije koji će ovu priliku iskoristiti za povezivanje i jačanje biznisa.Program Foruma održava se na različitim lokacijama i namijenjen je preduzentnicima, studentima, kompanijama, institucijama, ali i investitorimaProgram Sarajevo Unlimiteda 2017. obuhvatit će i panele o tome zašto je važna digitalna ekonomija i podrška inovacijama, te koliko je i zašto važan uticaj i podrška dijaspore BiH, ali i radionice za mlade profesionalce i startupe, kao i predavanja na teme digitalnih komunikacija, IT-ja u Bosni i Hercegovini, FINTECH-a, umjetne inteligencije i brojnih drugih sadržaja. Specijalni dodatak ovogodišnjeg foruma je i kutak za robotiku i 3D tehnologije.Mnoštvo novih tema, ideja i inspiracije obilježit će Sarajevo Unlimited ove godine, te drugu godinu zaredom staviti Sarajevo u centar pažnje i mapirati ga kao centar regionalnog biznisa i inovacija.Više informacija o festivalu i njegovom programu potražite na weareunlimited.ba