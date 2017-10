Jedan od najpoznatijih svjetskih stručnjaka za političku ekonomiju Arthur Laffer, koji je prvi put u Bosni i Hercegovini, kazao je danas novinarima da su ekonomske politike predsjednika Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donalda Trumpa zaista odlične, međutim, naglasio je da govori samo o njegovim ekonomskim politikama.

"Ja sam ekonomista i ne mislim da biste bili zainteresirani za moje mišljenje u pogledu bilo čega drugog", kazao je taj priznati ekonomski stručnjak, dodajući da je ekonomija ono o čemu on uvijek govori.



Predstavnicima medija rekao je i to da se prije predsjedničkih izbora u SAD-u sastao sa svim republikanskim kandidatima i razgovarao s njima. Svoje usluge ponudio je i bivšem američkom predsjedničkom kandidatu Bernieu Sandersu, ali on mu on nikada nije uzvratio telefonski poziv.



Svrha posjete profesora Laffera Bosni i Hercegovini je predavanje za bh. ekonomske stručnjake te profesore i studente Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, a tema predavanja bila je siva ekonomija u BiH i njene implikacije na privredu.



Laffer, poznat je kao kreator "Lafferove krive", koncepta koji pokazuje šta se događa kada vlada znatno poveća stopu poreza. Iako je namjera da se povećanjem porezne stope povećaju budžetski prihodi, u praksi pretjerano podizanja poreznog nameta postaje kontraproduktivno, pa dovodi do opadanja poreznih prihoda te prelivanja sredstava i radne snage na crno tržište.



Dr. Laffer bio je član Savjetodavnog odbora za ekonomsku politiku bivšeg američkog predsjednika Ronalda Reagana tokom oba njegova mandata, Također, bio je član izvršnog odbora Finansijskog komiteta Reagana i Georga Busha 1984. godine, kao i jedan od savjetnika premijerke Ujedinjenog Kraljevstva (UK) Margaret Thatcher za pitanja fiskalne politike u UK tokom 80-ih godina.



"Time Magazine" ga je 1999. godine uvrstio u "Velike umove ovog vijeka", a "Lafferovu krivu" proglasio "jednom od nekoliko napredaka koji su obilježili ovaj jedinstveni vijek".