Drugi dan ovogodišnjeg Sarajevo Business Foruma (SBF) 2017 počeo je panelom koji se odnosi na trenutne mogućnosti i potencijalne šanse povezivanje Istočne Azije i Jugoistočne Evrope.

Šef Odjela za bilateralnu ekonomsku saradnju u Ministarstvu vanjskih poslova Slovenije Franc But kazao je da Sloveniju vide kao važan most u povezivanju Evrope, uključujući i Jugoistočnu Evropu. On je istakao da je Slovenija dobra zemlja za objašnjavanje geopolitičke klime ukoliko se uzme u obzir da je njegova zemlja bila dio Jugoslavije.



Kako kaže, 26 godina kasnije teško je reći da li zemlje u regionu imaju istu poziciju kao prije s obzirom na to da se situacija znatno promijenila, posebno u kontekstu Slovenije. Dodaje da kao mala zemlja Slovenija ima ograničene izvore za saradnju na globalnom tržištu, ali da je država okrenuta izvozu, što najbolje pokazuje činjenica da je njihov izvoz veći nego izvoz svih zemalja Jugoistočne Evrope zajedno.



Članica Parlamenta Malezije Noraini Ahmad rekla je da je Malezija zemlja koja ima značajnu trgovinsku razmjenu i 24. je zemlja na listi najvećih izvoznika na svijetu. Predložila je da BiH razmotri potencijale halal industrije, ističući kako je riječ o najbrže rastućoj vrsti industrije.



Ahmad ističe da je Malezija prepoznala prednost ove industrije i potencijalnu saradnju sa zemljama, posebno u smislu islamskog bankarstva i farmacije. Kako kaže, halal nije samo vezan za halal certifikate, već je biznis koji nudi zaradu.



Ona se nada da se daljim razvojem može doći do strateškog razvoja halal industrije, poručujući da BiH može uraditi više u smislu halal industrije te da saradnja Malezije i BiH može biti nastavljena u dobrom smjeru.



Podsjećamo, Sarajevo Business Forum 2017 (SBF), osma međunarodna investicijska konferencija, danas nastavlja rad.



Drugog i posljednjeg dana Foruma bit će održan niz sesija u Hotelu Hills na Ilidži, a međunarodni i domaći zvaničnici, investitori i stručnjaci će razmotriti teme povezivanja širih regiona istočne Azije i jugoistočne Evrope te centralne i zapadne Azije s našom regijom.



Kako je ranije najavljeno, poseban dio bit će posvećen ulozi evropske perspektive u ekonomskom razvoju. Bit će održani i okrugli stolovi o saradnji Dubaija s regijom te uvezivanju indonezijske privrede s poslovnim ljudima s Balkana.