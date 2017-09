Dnevna rutina Tima Cooka: Prvi dolazi na posao, a posljednji napušta ured

Tim Cook (Foto: EPA-EFE)

Od kada je 2011. godine preuzeo prvo mjesto u kompaniji Apple, Tim Cook više je fokusiran na kompaniju nego na privatni život.

Od kada je 2011. godine preuzeo prvo mjesto u kompaniji Apple, Tim Cook više je fokusiran na kompaniju nego na privatni život.

Prvi čovjek Applea obično ustaje veoma rano - oko 3:45 sati. Odmah nakon toga ide na posao i čita 700 do 800 mailova koje svakodnevno dobija. Jednom prilikom je za ABC izjavio da je "radoholičar koji čita većinu tih poruka".



Nakon toga, oko 5 sati ujutro, Tim Cook odlazi vježbati u privatnu teretanu. Business Insider piše da ne priča javno o svojim hobijima, ali da ozbiljno shvata fitness. Cook ističe da mu njegov Apple Watch pomaže da ostane u formi.



Nije poznato da li Tim Cook ima naviku doručkovati. Business Insider prenosi da je, dok je sjedio i razgovarao s novinarom New York Timesa Andrewom Rossom Sorkinom, za doručak pojeo kajganu, žitarice i nezaslađeno mlijeko od badema.



Magazin Time piše da je Cook veoma dobar saradnik koji zna slušati svoje kolege. Poznat je kao "zahtjevan šef". Business Insider je i ranije pisao da prvi čovjek ove kompanije "nema milosti" te da stalno organizuje maratonske sastanke na kojima uposlenike ispituje o svemu, a poznato je i da im šalje emailove u svako doba.



Također je poznato da, s vremena na vrijeme, ruča u kafeteriji sa uposlenicima Applea.



Iako na posao dolazi veoma rano, posljednji napušta ured. Kada je riječ o njegovim aktivnostima izvan ureda, poznato je da Cook uživa provoditi vrijeme vani, na otvorenom, te da u slobodno vrijeme šeta i vozi bicikl.



Obično spava oko sedam sati, a s obzirom na to da ustaje veoma rano u krevet ide prije devet sati.