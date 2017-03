Direktor EBRD-a: Prošle godine u BiH uloženo više od 200 miliona eura

Foto: SRNA

Direktor Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za zapadni Balkan Holger Muent rekao je danas u Banjoj Luci da je ta banka prošle godine uložila više od 200 miliona eura u 15 projekata u Bosni i Hercegovini.

"Kumulativno, to znači da smo u BiH uložili više od dvije milijarde eura, a ovi projekti ukupno su vrijedni više od 4,5 milijardi eura", rekao je Muent nakon što su predstavnici EBRD-a u Banjoj Luci predstavili Izvještaj o tranziciji za period 2016-2017. godina pod nazivom "Jednake mogućnosti u svijetu nejednakosti".



Muent je istakao da je EBRD u BiH najviše ulagala u infrastrukturu, a radila je i s malim i srednjim preduzećima s ciljem osiguranja njihovog rasta i povećanja konkurentnosti, što bi trebalo dovesti do otvaranja novih radnih mjesta i smanjenja nejednakosti.



Zamjenik direktora EBRD-a za strategije i politiku Peter Sanfey istakao je da je akcenat stavljen na promoviranje jednakih mogućnosti.



"Ekonomska situacija u BiH unaprijeđena je u posljednjih nekoliko godina, a za 2017. godinu predviđamo rast BDP-a od tri posto", rekao je Sanfey.



Govoreći o izazovima pred kojima je BiH, Sanfey je naveo da se u zemlji sprovodi opsežan program reformi u okviru Reformske agende.



"Kada je riječ o lakoći poslovanja, BiH i dalje zaostaje za zemljama u regionu. Ono što ohrabruje je da je zemlja opredijeljena i posvećena konačnom članstvu u Evropskoj uniji, a mnogi izazovi s kojima se suočava bit će rješavani u tim procesima. To će biti težak put koji će trajati nekoliko godina", rekao je Sanfey.



On je ocijenio da se stvari se kreću na bolje, ali ne tako brzo, te istakao da će EBRD svojim aktivnostima pokušati da pruži svoj doprinos u tom smjeru.



Šef rezidentne kancelarije EBRD-a Jan Braun rekao je da su ženama preduzetnicima osigurali kredite i savjetodavnu podršku.



"To je jedan od primjera naše pomoći sektoru malih i srednjih preduzeća na čijem čelu su žene, a cilj je smanjenje nejednakosti", naveo je Braun.