Direktor BH-Gasa: Hrvatska i RS ostavljaju Federaciju bez plina, a Srbija ucjenjuje povećanjem cijena

Direktor BH-Gasa Jasmin Salkić kazao je kako Vlada Republike Hrvatske nije dobro čitala ili tumačila svoje zakone kada je potpisala sporazum s Republikom Srpskom o projektu rafinerije Bosanski Brod, prema kojem će Hrvatska isporučivati gas tom entitetu.

Salkić je kazao da se ovakvi ugovori potpisuju na nivou država, ali da se Hrvatska nije obratila bh. vlastima.



"Ako na ovaj način Republika Hrvatska priznaje Republiku Srpsku, onda nemam komentara. BH-Gasu se potura da smo protiv gasifikacije Rafinerije Brod, ali nismo. Ima načina na koje se to još može uraditi i BH-Gas se nudi da uradi kompletnu mrežu Brod-Zenica jer je možemo finansijski iznijeti. Nudimo to RS-u ako je riječ samo o zagađenju zraka", rekao je Salkić.



Istakao je kako mu je rečeno da se ostaje pri projektu interkonekcije Brod-Zenica, ali kada bi se uradila studija isplativosti nakon realizacije sporazuma RH i entiteta Republika Srpska, uvidjelo bi se da nije isplativo ako se skine jedan od glavnih potrošača.



"Krše se zakoni i BiH i Republike Hrvatske. Država će poduzeti određene korake. Ovo nema veze s politikom. Spašavajući Brod dovest ćete do gašenja Zenice i Sarajeva. Imat ćemo zatvorenu granicu s jedne strane, a s druge problem uvoza gasa star 40-ak godina i s treće nemate južnu konekciju koja nije završena. Potencijalno 1,6 miliona korisnika bi moglo ostati bez gasa. Ne razumijemo šta se time želi postići", rekao je Salkić.



Naglasio je da na tom dokumentu nema zvaničnog grba BiH niti potpisa državnih ministara BiH. Kazao je kako je OHR ostao zatečen ovim potezom Hrvatske. Citirao je i članove 75. i 76. Zakona o tržištu plina.



Prema ovom ugovoru, opskrbljivač je firma Korduks iz Hrvatske, a ruska kompanija Zarubežnjeft i hrvatski distributer gasa Plinarco dogovorili su početkom oktobra u Moskvi potpisivanje ugovora o izgradnji kraka gasovoda kojim bi se gas iz Hrvatske transportovao u Brod.



Na današnjoj konferenciji za novinare direktor Salkić je upoznao javnost i o problemu povećanja cijena transporta gasa koji želi uvesti Srbijagas te nametanja operatera iz Republike Srpske koji nema ni metar svog gasovoda, već mu je dato na upravljanje prvih 20-ak kilometara iz Srbije.



"Oni upravljaju ključnim ventilom kojim je nekada upravljao BH-Gas, ali smo fizički otjerani i bivša uprava ove firme nije reagovala. Doveli smo se u situaciju da gospoda koja nema svoj gasovod odlučuje o sudbini BiH. U nastavku gasovoda imate kompaniju Gas Istočno Sarajevo pa dolazimo mi po prijedlogu ugovora Srbijagasa", kazao je Salkić.



Istakao je kako im nije jasno zbog čega su sve to uradili jer bi time "potopili" i svoje građane u Istočnom Sarajevu.



"Vratili smo povjerenje potrošača sniženom cijenom do 40 posto. Sada ćemo ih gubiti ako dođe do poskupljenja i upitno je koliki kapacitet ćemo imati jer nam Srbijagas nudi samo milion kubika, a do sada smo imali 1,8 miliona kubika", rekao je Salkić.



Također, nova cijena transporta je osam miliona američkih dolara, a do sada je bila 3,6 miliona dolara na godišnjem nivou.



"Ovo bi mogao biti veliki kolaps", zaključio je Salkić.