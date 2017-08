Promo / Design Challenge – Praksa za dizajnere na ITAcademy u Sarajevu

Da je praksa najvažnija za dolazak do posla u IT sektoru dobro znaju polaznici ITAcademy.

Ova jednogodišnja obuka upravo se bazira na realnim projektima i praktičnim radnim zadacima. S obzirom na to da je kompletan obrazovni sistem okarakterisan kao previše teorije, a (ni)malo prakse, pravo je osvježenje upoznati se sa DesignStudiom , koji djeluje u sklopu ITAcademy DesignStudio polaznicima akademije obezbjeđuje radnu praksu, iskustvo, rad u realnom poslovnom okruženju, šansu da ostvare reference za svoj CV i lakše dođu do posla. Savladavajući vještinu da svoj talenat i poznavanje rada u brojnim programima prilagode zahtjevima tržišta i željama klijenata, najbolje se upoznaju sa načinima da unovče svoje znanje u najskorijoj budućnosti.S druge strane, DesignStudio nudi kompanijama besplatna kvalitetna dizajnerska rješenja, od vizuelnog identiteta do izrade sajtova.Zadovoljni klijenti i kompanije mogu angažovati članove DesignStudio tima i na novim projektima i tako nastaviti sa njima uspješnu saradnju.Ove sedmice je održan Design Challenge na ITAcademy u Sarajevu.Riječ je o trodnevnoj radionici na kojoj su polaznici imali zadatak dizajnirati logo za muzičku produkcijsku kuću KSL Music.Polaznici su upoznali viziju i misiju, ciljnu grupu i vrstu muzike koju predstavlja ova produkcija i uspješno odgovorili zadatku kreirajući idealan logo za ovog klijenta, te obogatili svoju biografiju još jednim atraktivnim projektom."Design Challenge mi se jako dopao, sretan sam da je organizovan u Sarajevu. Moje kolege i ja imali smo mnoštvo ideja za dizajn, ali smo uspjeli skupa doći do najboljeg rješenja i naš klijent je zadovoljan, tako da smo ostvarili svoj cilj. ITAcademy pruža odličnu praksu, a CV ispunjen različitim radnim iskustvima i certifikatima najbolja je potvrda našeg znanja i impresionira poslodavce", kaže Leo Hodžić, jedan od učesnika ove radionice.Njegova kolegica Nikolina Dobrilović podijelila je svoje utiske: "Sretna sam da sam kroz ovu radionicu upoznala još bolje svoje kolege, jako lijepo smo se družili, učili jedni od drugih i radna atmosfera je bila odlična, što je, po meni, najvažnije za dobar rezultat. Također sam oduševljena pristupom profesora koji, iako imaju ogromno iskustvo u radu, već sada nas, na početku naše karijere, tretiraju kao ravnopravne kolege dizajnere."Istu fantastičnu mogućnost imaju i polaznici Programming Departmenta u sklopu ProgrammingFactory , koja također djeluje pod ITAcademy.Akademija se nalazi u centru grada na adresi Zmaja od Bosne 16 Kubus D Pofalići u Sarajevu, kao i na adresi Jovana Dučića 14 u Banjaluci.Svi kreativci koji žele pokazati svoj talenat široj masi i odlično unovčiti svoj rad mogu posjetiti ove centre ili pozvati za više informacija na (033) 788 525 ili (051) 303 520.