Cijene nafte prošle sedmice skočile više od 8,5 posto

Foto: EPA

Na svjetskim tržištima cijene nafte prošle sedmice skočile su više od 8,5 posto, dosegnuvši najviši nivo u osam sedmica jer su ulagače ohrabrili podaci o padu zaliha i najave smanjenja proizvodnje.

Na londonskom tržištu cijena barela prošle sedmice je skočila 9,2 posto, na 52,50 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 8,5 posto, na 49,70 dolara.



Uspon cijena nafte na najviši nivo u dva mjeseca ponajviše se zahvaljuje podatku o padu zaliha sirove nafte u SAD-u u prethodnoj sedmici za 7,2 miliona barela, znatno više nego što se očekivalo.



Posljedica je to snažne rafinerijske aktivnosti i povećanja izvoza, pa je izvoz američkog goriva na putu da u julu ostvari još jedan rekord u 2017. godini, budući da su strana tržišta sve važnija za buduće izglede rasta i profitnih marži američkih rafinerija.



"To je već četvrtu sedmicu zaredom kako zalihe padaju, i to u sezoni kada obično rastu", kaže Jenna Delaney, analitičarka naftne kompanije PIRA Energy.



Uz to, američki proizvođači, uključujući korporacije Hess, Anadarko Petroleum i Whiting Petroleum najavili su u ovoj godini smanjenje investicija zbog niskih cijena nafte.



Optimizam da se dugotrajno prezasićeno tržište uravnotežuje poduprla je i vijest da će Saudijska Arabija u avgustu ograničiti izvoz sirove nafte na 6,6 miliona barela dnevno, što je oko milion barela dnevno ispod njenih izvoznih nivoa u istom lanjskom mjesecu.



Kuvajt i Ujedinjeni Arapski Emirati, članice Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC), također su obećale smanjenje izvoza.



"I dalje smo na putu smanjenja globalne prezasićenosti", kažu analitičari banke OCBC.



No, analitičari također smatraju da cijene nafte vjerovatno nemaju previše prostora za rast, budući da bi nedavni dobici mogli potaknuti veću proizvodnju, osobito američkih proizvođača iz škriljaca koji imaju niske troškove.



"Tržište će vjerovatno u sljedećim sedmicama još više pažnje posvetiti aktivnosti bušenja u SAD-u, osobito nakon sugestija pojedinih igrača u toj industriji da se rast broja aktivnih bušotinskih postrojenja u SAD-u usporava", poručili su analitičari banke ING.



Firma Baker Hughes objavila je u petak da je broj naftnih postrojenja u SAD-u prošle sedmice porastao za njih dva, na 766, najviše od aprila 2015. godine. No, u proteklih mjesec dana broj tih postrojenja povećan je za njih 10, što je najmanje mjesečno povećanje od svibnja 2016.



Stoga će se i idućih sedmica pažljivo pratiti raste li proizvodnja u SAD-u jer to narušava napore članica OPEC-a koje smanjuju proizvodnju ne bi li se umanjila neravnoteža između prevelike ponude i nedovoljno snažne potražnje, a time podržale cijene "crnog zlata".



U prvom polugodištu cijene nafte na londonskom i američkom tržištu su potonule više od 14 posto, što je njihov najveći pad od prvog polugodišta 1998. godine, kada su izgubile 19 posto.