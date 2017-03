Bill Gates bi mlađem sebi dao savjet: Pamet nije najvažnija stvar u životu

Foto: EPA

Osnivač Microsofta Bill Gates kazao je da bi Bill Gatesu iz mladih dana savjetovao da "pamet" nije najvažnija stvar u životu.

Milijarder koji je napustio studij da bi razvio Windows softver koji predstavlja revoluciju u IT svijetu, rekao je da inteligencija nije jednodimenzionalna kako je to nekad vjerovao.



U sesiji "pitajte me", na društvenoj mreži Reddit, najbogatiji čovjek na svijetu odgovarao je na pitanja.



"Pamet nije jednodimenzionalna i nije toliko važna kao što sam tada mislio da jeste", rekao je u odgovoru na pitanje koji bi savjet dao devetnaestogodišnjem Billu Gatesu.



"Rekao bih da je potrebno istražiti svijet prije nego što se uđe u četrdesete godine", kazao je.



"Tada nisam bio dovoljno društveno dobar, ali nisam siguran da bi neki savjet mogao popraviti stvari. Možda sam jednostavno samo morao odrasti", istakao je Bill Gates.