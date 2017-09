Kompanija BH Telecom je danas održala svečanu konferenciju za medije povodom svog rođendana, koji se već 12 godina obilježava kao rođendan kompanije. Također ovaj datum predstavlja godišnjicu telekomunikacijske deblokade BiH i početka korištenja međunarodnog koda 387 dodijeljenog BiH od Međunarodne telokomunikacijske unije (ITU).

Kompanija BH Telecom je danas održala svečanu konferenciju za medije povodom svog rođendana, koji se već 12 godina obilježava kao rođendan kompanije. Također ovaj datum predstavlja godišnjicu telekomunikacijske deblokade BiH i početka korištenja međunarodnog koda 387 dodijeljenog BiH od Međunarodne telokomunikacijske unije (ITU).