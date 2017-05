Banjalučka pivara prenesena u Federaciju BiH

Investicioni fond Altima Investments iz Londona prodao je na Banjalučkoj berzi dionice Banjalučke pivare u vrijednosti od 24,77 miliona maraka.

Investicioni fond Altima Investments iz Londona prodao je na Banjalučkoj berzi dionice Banjalučke pivare u vrijednosti od 24,77 miliona maraka.

Ukupno je trgovano sa 18.658.953 ili 83,67 posto kapitala Banjalučke pivare.



Prema našim saznanjima, Banjalučka pivara nije dobila novog vlasnika, nego su dionice ostale u vlasništvu firme u BiH čiji je vlasnik Altima Investments, što znači da pivara nije promijenila vlasnika, nego da su je, doslovno, prodali sami sebi.



Prema obavještenju koje je potpisao direktor Banjalučke pivare Nicholas Penny, engleska kompanija Altima UK investments Limited koja je postala vlasnik pivare 2006. godine, samo je saopćila Upravnom odboru pivare da je trgovala dionicama, bez ikakve prethodne najave ili obavještenja.



“Većinski vlasnik nas je obavijestio da je ova transakcija dio njihove interne reorganizacije u njihovom učešću u vlasništvu nad društvom te da Altima ostaje dugoročni ulagač u pivaru i potpuno je predana dugoročnom rastu i uspješnom razvoju ovog društva”, saopštio je Penny.



To možda i ne bi bilo toliko čudno da se zna na koga su prenesene dionice Banjalučke pivare. Prema našim saznanjima, sjedište te firme je u Federaciji BiH i ima slično ime.



U Savezu udruženja malih akcionara RS smatraju da je prodaja većinskog paketa dionica pivare sve samo ne zakonita.



“Banjalučka pivara je preduzeće od strateškog interesa za RS i po posebnom programu je privatizovana, međutim ta privatizacija je urađena na nezakonit način, jer ugovor o privatizaciji nije ispoštovan i sada, najvjerovatnije, da bi se napravile nekakve manipulacije koje idu njima u korist iz nekih razloga, oni su registrovali preduzeće u Federaciji BiH i na to preduzeće su prenijeli sav akcionarski kapital”, tvrdi Ognjen Jugović, sekretar Saveza UMA RS.



Jugović smatra da je nekorektan odnos zvaničnih organa RS što se nisu udubili u tu problematiku, pogotovo što je tu sve od momenta privatizacije do današnjih dana rađeno na nezakonit način.



"Znači, to je bukvalno prijenos strateškog preduzeća u drugi entitet, prijenos privrede u drugi entitet, slično kao što se desilo i s banjalučkom Fruktonom, s tim što je Fruktona prestala proizvoditi Pepsi i on se sada proizvodi u Sarajevu. Mi, naravno, nemamo ništa protiv federalnog dijela BiH, ali nije uredu da se strateški interes RS arči", pojašnjava Jugović.



Jugović naglašava još jednu činjenicu, a to je da se Altima UK investments Limited predstavlja kao fond iz Londona, što nije tačno jer se zna da je njihovo sjedište na off-shore lokaciji, na Kajmanskim ostrvima.



Podsjećamo, u momentu kupovine državnog dijela kapital Banjalučke pivare je iznosio 65.196.303 KM, da bi nakon perioda katastrofalnog poslovanja 27. juna 2011. godine gubitak u iznosu od 59 miliona bio pokriven na teret kapitala, čime je kapital smanjen i iznosio svega 5.680.000 maraka. U 2011. godini je iskazan gubitak u iznosu od 4,9 miliona maraka, čime je kapital sveden na nevjerovatnih 600.000 maraka. O navedenom je Tužilaštvu BiH 25. jula 2015. godine podnesena krivična prijava, ali po njoj, koliko je poznato, još ništa nije urađeno. Prema poslovnom planu iz privatizacionog ugovora predviđeno je da nivo proizvodnje bude na nivou iz 2004. godine, a on je zapravo dvostruko smanjen.



"Postavlja se pitanje ko stoji iza tog preduzeća i kakva smo mi država kad nemamo blage veze ko je vlasnik strateškog preduzeća", pita se Jugović, koji je uvjeren da je pivara u FBiH prenesena zbog manjih nameta i obaveza u tom entitetu nego u RS.