Amru Silajdžić-Džeko mnogi prepoznaju kao lice iz modnog svijeta i suprugu najpopularnijeg bh. nogometaša Edina Džeke, ali uskoro će je prepoznavati i kao zaštitno lice nove kompanije koju pokreće sa svojim prijateljima. Riječ je o online platformi za prodaju isključivo ručno rađenih, kvalitetnih proizvoda, suvenira i originalnih radova i umjetnina iz naše zemlje.

Amra Siljadžić Džeko, Ajla Fijuljanin i Senita Slipac (Foto: Kemal Softić/Klix.ba)

Predstavljanje projekta na druženju s novinarima (Foto: Kemal Softić/Klix.ba)

Foto: Kemal Softić/Klix.ba

OREA Bazaar će omogućiti kupcima širom svijeta da lakše dođu do bh. domaćih proizvoda, a kreatorima i zanatlijama da lakše dođu do kupaca, promoviraju svoje proizvode i izvezu van granica BiH. Naglasak je na malim poslovima i obrtima, domaćicama, samohranim majkama, ali će promovirati i veće firme."Ideja postoji godinama. Ja volim raditi, pronaći sebe u projektu i osjećati se korisno. Kada smo moji prijatelji i ja, koji činimo tim OREA-e, iznosili svoje želje i poglede na generalnu situaciju u našoj zemlji, te uvidjeli da imamo revoluciju mladih kreativaca i da je veliki potencijal neiskorišten ili nije dostigao maksimum, došli smo na ideju da pokrenemo ovakvu platformu. Iz vlastitog iskustva znam kako je teško doći do nekih domaćih unikatnih proizvoda kada živite vani, jer mnogi ne mogu izvoziti svoje proizvode. Postoji velika potreba kupovine i prodaje unikatnih proizvoda", kazala je Amra za Klix.ba.Tim je proveo i anketu kako bi imali uvid u probleme s kojima se kreatori/prodavači susreću te mnogi na ovu platformu gledaju pozitivno, zbog čega cijeli tim radi s velikom vjerom u uspjeh i strašću.Cilj platforme nije samo kupovina i prodaja, već napraviti i zajednicu koja razmjenjuje iskustva, podstiče umrežavanje srodnih kategorija, osigurava dodatne obuke kojima osnažuje kompetencije malih proizvođača da svoj brend plasiraju na najbolji mogući način. Platforma OREA je zamišljena kao mjesto jedne kupovine "one stop shop", gdje će prodavači imati pristup regionalnim i internacionalnim kupcima koji cijene unikatnost, vrijeme i trud koji je uložen da originalan proizvod bude kreiran."Danas smo na samom početku velike priče za nas same, sve kreativce, male i velike poduzetnike i za BiH. Moja uloga je da promovišem platformu, ali i svakog zanatliju i kreativca pojedinačno", istakla je Amra.OREA tim čine Amra Silajdžić-Džeko, Ajla Fijuljanin, Kerim Kalamujić i Senita Slipac. Napravili su platformu na kojoj će biti svi brendovi i proizvodi putem koje se u nekoliko klikova može kupiti artikl koji će stići na vašu adresu. Platforma bi trebala biti u funkciji do kraja ovog mjeseca i tim se nada da će vratiti malo pozitivnosti i nade u bolji život u našoj zemlji."Mnogi ljudi će reći da mi je lako komentarisati sa strane, ali boli me kada dođem i vidim našu situaciju, ljude koji su negativni i izgubili ono malo nade u bolje sutra. Mislim da ima puno potencijala i žao mi je što toliko mladih ljudi odlazi iz potrebe za egzistencijom i pronalaskom svjetla na kraju tunela koje ovdje ne vide. Mislim da sve polazi od nas samih. Najlakše je kriviti političku scenu i generalnu situaciju, a ne poduzimati ništa po tom pitanju. Mladi kreativci koji se bore i ne odustaju iako je teško su pravi primjer da se može, a mi smo tu da im pomognemo", kazala je Silajdžić-Džeko.Amra, koja zbog posla često putuje, iskoristit će svoje veze i popularnost kako bi što veći broj ljudi saznao za unikatne bh. proizvode u svijetu. Nedavno je rodila treće dijete, ali uspijeva stići uraditi sve obaveze i biti uspješna i na poslovnom planu. Ističe da je sve stvar dobre organizacije."Balans je taj kojim držite konce u rukama i da bude sve kako treba. Ne mogu reći da nije teško jer imam tinejdžerku u kući i dvije bebe, obaveze prema porodici i kući, kuhanje i sve što stoji na ženi. Nisam nimalo drugačija od drugih žena i mislim da tako i treba biti, ali postoji druga strana koja mi treba da bih funkcionisala - da se osjećam korisno i ispunjeno u profesionalnom smislu. Projekt OREA je idealna prilika da imam dovoljno vremena za porodicu, a da se mogu posvetiti nečemu što će me ispunjavati i donijeti korist svima", kazala je Amra.Uz rad na platformi i dalje će se baviti modom i medijima, ali je to trenutno na čekanju."Beba za bebom je uljepšala naše živote, ali ih i promijenila. Nakon Los Angelesa se više ne vidim na tom nivou u profesionalnom smislu. U Italiji nisam ni pokušavala da se aktivnije angažujem u polju mode i TV-a, jer za to je potrebno biti više fizički prisutan, a na prvom mjestu mi je porodica. Ništa nije isključeno jer i dalje volim i modu, televiziju i film", kazala je Amra.