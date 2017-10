Dvadesetdvogodišnji Kakanjac Amar Museljić napustio je fakultet kako bi otvorio fabriku AM-Iskra koja se bavi proizvodnjom LED sijalica. U razgovoru za Klix.ba je izjavio kako je u životu potrebno rizikovati i raditi ono što volite.

Dvadesetdvogodišnji Kakanjac Amar Museljić napustio je fakultet kako bi otvorio fabriku AM-Iskra koja se bavi proizvodnjom LED sijalica. U razgovoru za Klix.ba je izjavio kako je u životu potrebno rizikovati i raditi ono što volite.

Museljić je samo jedan od mladih ljudi u Bosni i Hercegovini koji je odlučio napraviti iskorak od standardnog načina života, zbog čega mu se danas dive u Kaknju i šire. LED sijalice proizvedene u Kaknju probudile su veliko interesovanje bh. javnosti.



Nekadašnji student Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu zbog finansijske situacije, ali i želje da bh. građanima ponudi domaći i kvalitetan proizvod, odlučio je napustiti fakultet i posvetiti se svojoj firmi.



"Na raspustu sam radio u Neumu u pekari kako bih zaradio novac za studiranje s obzirom na to da ekonomska situacija moje porodice nije bila dovoljno dobra za moj studij. Međutim, ni to nije bilo dovoljno da nastavim studirati i finansirati svoj život u Sarajevu, zbog čega sam odlučio napraviti firmu kojom bih zaradio sebi novac", govori Museljić u razgovoru za Klix.ba.



Ideja da osnuje firmu za proizvodnju LED sijalica sinula mu je nakon što je na tržištu vidio cijene LED sijalica koje se proizvode u Kini i serviraju kao kvalitetan proizvod.



"Mnoge firme u Bosni i Hercegovini, pa i na Balkanu, govore da proizvode LED sijalice, ali kada uđete u srž toga vidite da se te sijalice proizvode u Kini. Shvatio sam da je proizvodnja budućnost, da bez toga država pada i da uvozom svi gubimo. Uvoz nam uništava općine, države, mlade koji nemaju posla i na kraju odlaze", dodaje Museljić.



Prema njegovom mišljenju, LED sijalice imaju budućnost s obzirom da čitav svijet praktikuje LED rasvjetu i iz upotrebe izbacuje halogene i tzv. "štedne" sijalice koje su štetne u slučaju razbijanja. Dodao je da LED sijalica štedi više od halogene sijalice i s deset puta manjom potrošnjom daje svjetlost kao i halogena sijalica od 100 vati.



"Sijalice koje pravi su neuništive i ideja mu je da u budućnosti cijena bude još povoljnija za bh. građane, a najbitniji faktor je garancija na kupljeni proizvod. Ovo što planiram, meni će olakšati proizvodnju, a ljudima kupovinu sijalica", dodaje ovaj poduzetni mladić.



Firmu je otvorio pomoću kredita koji je digao u mikrokreditnoj organizaciji. Kredit još uvijek vraća, ali raduje ga činjenica da posao ide dobro i da je firma nekoliko mjeseci od registracije već napredovala nekoliko stepenica.



"Počela je proizvodnja, imam i mašinu koja proizvodi kućišta. Na početku nisam mogao proizvesti nijednu sijalicu, a danas dnevno napravim po 150 sijalica spremnih za police u marketima. Radna snaga je skupa, trenutno radim sam, ne želim uposliti radnika da mi radi za 420 KM jer znam da to nije dovoljno", pojašnjava naš sagovornik.



Museljićeva poruka mladima je da ne prate politiku pretjerano i da se okrenu sebi i svojim idejama. Odlazak iz Bosne i Hercegovine, prema njegovom mišljenju, nije rješenje nakon prvog pada, već eventualno nakon desetog.



"U svakoj situaciji imate pozitivne i negativne strane, ali bolje se osjećate kada gledate stvari pozitivno. Prije odlaska iz države trebalo bi da bar deset puta nešto pokušate. U našoj državi, u svakoj općini, postoje poticajni programi podrške mladima, samo treba iskoristiti šanse", zaključio je.



Budući plan kakanjske firme AM-Iskra je proizvodnja LED sijalica za automobile, a cilj je da za nekoliko godina bh. ulice, kuće, proizvodne hale i druge objekte osvjetljavaju AM-Iskra LED sijalice.