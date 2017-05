Predsjednik grupe kompanija Al Hawaj Jawad Yousuf Al Hawaj kazao je na Sarajevo Business Forumu (SBF) 2017 da Bahrein izuzetno poštuje Bosnu i Hercegovinu, ističući da mnogi ljudi govore o našoj zemlji u koju vole doći.

Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba

Kako kaže, on je u BiH došao s grupom ljudi koja je već uspostavila kompaniju, pri tome dodajući da je sretan i zadovoljan što je u BiH."BiH ima sve što mi tražimo, zelenilo, vodu i lijepa lica. Vjerujemo da je BiH stabilna i sigurna zemlja. Pored toga, veoma je lijepa. Putovao sam po cijeloj Evropi i od '96. do sada nisam imao vremena da dođem ovdje. BiH bih nazvao mjestom iz snova. Nama je osnovno da imamo mir i stabilnost. Mi putujemo mnogo i vidimo dosta toga, a BiH je djevičanska zemlja", kazao je Hawaj.Istakao je da je mentalitet Bosanaca i Hercegovaca veoma sličan mentalitetu ljudi iz Bahreina. On je rekao da BiH i Bahrein imaju dosta zajedničkog i da je u tom kontekstu važno spomenuti turizam."To otvara mogućnost za poslovanje. Istražiti BiH bi bio naš prvi zadatak", rekao je Hawaj.