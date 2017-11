Iza naziva V63RS krije se Mercedes-AMG C63 S T koji razvija 340 km/h i od 0 do 100 km/h stiže nakon 3,3 sekunde.

U njemačkoj tuning kompaniji Väth ovaj put su se pozabavili najsnažnijim modelom C-Klase. Krajnji rezultat je zaista fascinantan jer se ispod prednjeg poklopca praktične karoserije krije AMG-ov 4-litarski biturbo V8 motor u koji je u ovom slučaju "ugurano" 700 konjskih snaga i 900 Nm najvećeg obrtnog momenta. Podsjećanja radi, standardni C63 S raspolaže s 510 KS i 700 Nm obrtnog momenta, što je uz opcioni paket AMG Driver dovoljno za 290 km/h i ubrzanje od 0 do 100 km/h nakon 4,1 sekunde.



Bez ekstremnih aerodinamičkih karoserijskih dodataka koji bi okolini otkrivali da se u ovom slučaju ne radi o standardnom modelu, V63RS od 0 do 100 km/h stiže nakon 3,3 sekunde i prestaje ubrzavati kada kazaljka brzinomjera stane iznad broja 340, a to je maksimalna brzina koju (u neuporedivo nepraktičnijem pakovanju) postiže nedavno predstavljen najsnažniji i najbrži Porsche 911 do sada.



Väth za dodatnih 190 KS zauzvrat traži 12.800 eura, a za novi adaptivni izduvni sistem potrebno je izdvojiti još 3.440 eura. S modifikovanim ovjesom (690 eura), snažnijim kočnicama (890 eura), novim 20-inčnim felgama na kojima su Continental gume (3.050 eura), karbonskim karoserijskim detaljima (1.980 eura) i detaljima u kabini koji uključuju i novi brzinomjer (2.130 eura), ukupna cijena automobila vrlo je blizu cijeni po kojoj Mercedes-AMG nudi veći model E63. Pa sad...