Mnogima je BMW M6 kabriolet sa 600 KS i više nego dovoljan, no, oni koji žele mogu se obratiti tuneru G-Power.

BMW M6 kabriolet pokreće 4,4-litarski V8 motor koji razvija 600 KS i 700 Nm obrtnog momenta, no, zahvaljujući "magiji" tunera G-Power, taj motor sada isporučuje 800 KS i 1.050 Nm obrtnog momenta.



Tako je G-Power omogućio BMW-u M6 da postane jedan od najbržih kabrioleta svih vremena jer od 0 do 200 km/h ubrzava za 9,8 sekundi prije nego dostigne maksimalnu brzinu 330 km/h.



BMW-ov V8 motor je doživio značajne promjene, opremljen je s dva turbopunjača s većim i efikasnijim turbinama, a tu je i novi izduvni sistem od titanija. Također, ECU jedinica je reprogramirana.



G-Power se tu nije zaustavio, pa je dodao podesivi ovjes i lakše 21-inčne naplatke s gumama visokih performansi.



Mapiranje motora košta 4,550 eura, a uklanjanje elektronske blokade 668 eura. Ako želite poboljšane turbopunjače, to će vas koštati dodatnih 3,850 eura. Cijena izduvnog sistema od titanija iznosi 6.679 eura, a naplaci s gumama 7.649 eura. Za ovjes je potrebno izdvojiti 2.376 eura, tako da kompletan paket košta 29.632 eura.