I dok su svi razmišljali kako će izgledati nasljednik Škodinog popularnog crossovera Yeti, češka automobilska kompanija u njemačkom vlasništvu je predstavila poveći SUV Kodiaq s kojim je ušla u novi segment, usput dokazujući da uzrečica "prvi se mačići u vodu bacaju" nije tačna.

Sviđa nam se: prostranost, praktičnost, oprema, motor, mjenjač, ovjes, efikasna svjetla...

Ne sviđa nam se: cijena, indirektan upravljač.

Osnovni podaci o testnom automobilu: Škoda Kodiaq Style 2.0 TDI 190 DSG 4x4

Cijena osnovnog dizelskog modela (Kodiaq Ambition 2.0 TDI 150 DSG): 55.184 KM

Cijena testnog modela: 85.303 KM



Motor: smješten naprijed poprečno, četiri cilindra, 16 ventila, dizelski, turbo-punjač. Radna zapremina 1.968 ccm. Najveća snaga 140 kW – 190 KS od 3.500 do 4.000 obr/min. Najveći obrtni moment 400 Nm od 1.750 do 3.250 obr/min.



Prijenos snage: Adaptivni priključivi pogon preko obje osovine. 7-stepeni automatski mjenjač s dva kvačila (DSG). Felge prečnika 19 inča, gume 235/50 R19 99V (Pirelli Scorpion Verde).



Performanse i potrošnja goriva: Ubrzanje od 0 do 100km/h – 8,9 s. Maksimalna brzina - 210 km/h. Prosječna potrošnja na testu – 6,7 l/100 km. Tvornički deklarisana potrošnja goriva: u gradu 6,6 l/100 km, na otvorenoj cesti 5,3 l/100 km, kombinovano 5,7 l/100 km. Zapremina rezervoara za gorivo – 60 l. Prosječna emisija CO2 150 g/km. Euro 6.



Dimenzije: Dužina – 4.697 mm. Širina - 1.882 mm. Visina - 1.676 mm. Međuosovinski razmak - 2.791 mm. Zapremina prtljažnika - od 650 do 2.065 litara. Masa praznog vozila – 1.752 kg. Ukupna dozvoljena masa vozila – 2.352 kg.



Serijska oprema: DSG mjenjač, adaptivni priključivi pogon preko obje osovine, 12V utičnice, 2 svjetla za čitanje naprijed i nazad, 8 zvučnika, alat, aluminijske felge TRITON 7Jx18", Apple konekcija, automatska prednja svjetla s COMING HOME funkcijom, automatski dvozonski klima-uređaj CLIMATRONIC, Bluetooth, bočni zračni jastuci i zračne zavjese naprijed, centralno zaključavanje Keyless Entry, dekorativni umetci STYLE, džepovi u prtljažnom prostoru, el. otvaranje prtljažnika iz unutrašnjeg prostora, el. podesivi, preklopivi i grijani vanjski retrovizori, ESC, FRONT ASSIST, glasovna kontrola i pojačivač glasnoće glasa, gume 235/55 R18 100V, čelični rezervni točak umanjenih dimenzija, halogena prednja svjetla i LED dnevna svjetla, blokada paljenja, indikator nivoa tečnosti za čišćenje vjetrobrana, indikator pritiska u gumama, indikator za nevezan pojas, ISOFIX, krom paket, LED zadnja svjetla + LED svjetla u retrovizorima + LED svjetla iznad reg. oznake, manuelno podešavanje podrške za leđa naprijed, manuelno podešavanje visine prednjih sjedišta, MAXI DOT, mreže u prtljažniku, multifunkcionalni kožom presvučen upravljač s komandama za radio i telefon, naslon za ruku naprijed, osvijetljeni prostor kod nogu naprijed i nazad, osvijetljeni prtljažni prostor, paket pretinaca, paket za pušače, el. parkirna kočnica, parking senzori nazad, pomoć pri kretanju u brdu, prednja svjetla za maglu, prednji zračni jastuci + jastuci za koljena + mogućnost isključenja zračnog jastuka suvozača, preklopiva stražnja klupa + naslon za ruku nazad, pretinci ispod prednjih sjedišta, pretinci u prtljažnom prostoru, multimedijalni sistem Bolero s 8,5-inčnim displejom, rezervni točak umanjenih dimenzija, ručica mjenjača presvučena kožom, slot za SD karticu, srebrni krovni nosači, start-stop sistem, tekstilna sjedišta, tekstilni prostirači naprijed i nazad, tempomat, termoizolaciona stakla, ukrasne lajsne kod pragova vrata, kućišta vanjskih retrovizora u boji karoserije.



Opciona oprema na testnom automobilu: metalik boja Lava plava (846 KM), aluminijske felge SIRIUS 7Jx19 (846 KM), DCC adaptivna kontrola šasije s off-road funkcijom (1.692 KM), dekorativni sjajni umeci Mythos (183 KM), električno otvaranje i zatvaranje poklopca prtljažnika (699 KM), električno podesivo sjedište vozača s memorijskom funkcijom i podrškom za leđa (809 KM), FRONT ASSIST adaptivni tempomat s podrškom do 210 km/h (998 KM), zadnja kamera za pomoć pri parkiranju + LED svjetla nazad (1.269 KM), AUTO LIGHT ASSIST – automatska svjetla + samozatamnjujući unutrašnji retrovizor + senzor za kišu + senzor za svjetla (400 KM), LED prednja svjetla + AFS + LED svjetla za maglu sa zakretnom funkcijom (1.726 KM), mlaznice za čišćenje prednjih svjetala (214 KM), grijana prednja sjedišta (313 KM), navigacioni uređaj AMUNDSEN + SMART LINK + glasovno upravljanje / cijena SD kartice s kartografijom nije uračunata u cijenu (434 KM), izbor načina vožnje za 4x4 s off-road funkcijom (296 KM), komforna telefonija – WIFI + bežično punjenje + WLAN (462 KM), uklonjiva kuka za vuču s adapterom (1.449 KM), LANE ASSIST održavanje vozila u saobraćajnoj traci + senzor za detekciju mrtvog ugla + multifunkcionalna kamera (1.554 KM), LED paket PLUS – ambijentalno osvjetljenje (285 KM), mali kožni paket - trokraki multifunkcionalni sportski kožni upravljač + komande za radio i telefon + DSG upravljanje (338 KM), MAXI DOT u boji (144 KM), Mirror Link + WIFI RSE App (124 KM), osvjetljenje u prtljažniku - uklonjiva lampa + CARGO elementi (42 KM), preklopiva zaštita od sunca naprijed + LED osvjetljenje (11 KM), samozatamnjujući vanjski retrovizori s memorijskom funkcijom, el. podesivi, preklopivi, grijani + samozatamnjujuće unutrašnje ogledalo + senzor za kišu + senzor za svjetlo (341 KM), audio-sistem Canton (601 KM), sunset zadnja stakla (240 KM), preklopivi stolići na naslonima prednjih sjedišta (152 KM), trozonski automatski klima-uređaj (423 KM), virtuelna pedala za otvaranje poklopca prtljažnika (981 KM).



Garancija: 5 godina ili 150.000 pređenih kilometara.

Škoda je nedugo nakon predstavljanja Kodiaqa predstavila i najavljenog nasljednika Yetija koji se zove Karoq, mjerama je komparativan SEAT-ovom modelu Ateca i podsjeća nas na "uštirkani" Kodiaq. Smanji, povećaj... Prilično dosadan, ali uobičajen pristup kada se radi o današnjim konfekcijskim automobilima, bez obzira na kategoriju kojoj pripadaju. O Karoqu ćemo, ipak, neki drugi put.S ukupnom dužinom koja iznosi 4,7 metara, Kodiaq je (zajedno s Tiguanom Allspace) dodatno popunio prazninu u ponudi crossovera i SUV-ova koncerna Volkswagen, što potencijalnim kupcima neće biti bitno onoliko koliko će im biti bitno šta se nudi iza spomenute dužine i natprosječnog međuosovinskog rastojanja VW-ove fleksibilne MQB platforme. Upravo tu je Škoda svoj višegodišnji slogan "simply clever" demonstrirala na najbolji mogući način do sada. Ne tvrdimo da je Kodiaq bolje rješenje od Škodinog modela Superb, ali praktičnije sigurno jeste.Ostanimo ipak još malo izvan putničke kabine. Posmatrajući iz bilo kojeg ugla prilično skladnu karoseriju, vidi se da je i Kodiaq korporacijski proizvod koji je još jedan derivat dizajnerskih rješenja koja karakterišu automobile brendova pod okriljem koncerna Volkswagen. Nije loše, jer se radi o rješenjima koja se, kroz brojeve o prodajnim rezultatima, očigledno dopadaju kupcima, ali je loše zbog komentara u stilu: "Ovi se automobili izvana razlikuju samo po zaštitnom znaku brenda".O ukusima se ne raspravlja, ali mišljenja o izgledu Kodiaqa prilično su podijeljena.I dok se mnogima koje smo sreli iz nekog razloga uopće ne dopada njegov izgled, suprotni tabor komentarisao je kako je Kodiaq dizajnerski najbolji automobil koji je ikada proizveden u Škodi. Mi smo u svemu tome ostali nekako u sredini, a učinilo nam se da bi češki automobil izgledao bolje s malo širim tragom zadnjih točkova. Kako god, ukupan doživljaj karoserije uživo je mnogo bolji nego na fotografijama.Suština ovog automobila, kojim Škoda upečatljivo pokazuje da je sa svakim novim modelom sve manje i manje u podređenoj ulozi budžetskog brenda VW-a, je ponuda prostora u putničkoj kabini u koju se, ako se kupac odluči za tu opciju, može smjestiti sedam osoba. Testni primjerak nije imao dva sjedišta u trećem redu, a njihov prostor zauzeo je enormno veliki prtljažnik koji se krije iza električno pokretanih petih vrata. Da, to je jedan od onih prtljažnika zbog čije je dubine skoro nemoguće dohvatiti naslone zadnjih sjedišta, a takve prtljažnike definitivno ne vole u kompanijama koje proizvode krovne kofere.S odličnim međuosovinskim rastojanjem, kratkim prevjesima i pametno iskorištenim prostorom s nekoliko pretinaca za sitnice u Škodi su, i pored ogromnog prtljažnika, uspjeli ponuditi putničku kabinu u kojoj iza vozača košarkaša koji igra na poziciji centra bez ikakvog problema može sjesti košarkaš koji, zamislite, igra na istoj poziciji. Bolje može samo u luksuznim limuzinama s naglašeno povećanim međuosovinskim rastojanjem.Uz kvalitetne materijale, vrhunsku završnu obradu (jer ni na najsurovijem makadamu u kabini nije bilo neželjenih zvukova) i solidnu zvučnu izolaciju odličnu sliku donekle kvare osrednje udobna sjedišta, jer smo se u SUV-ovima ove veličine (i cijene) susretali i s udobnijim varijantama.S najbogatijim paketom opreme Style vozač i njegovi saputnici mogu računati na nekoliko stvari koje putovanja čine udobnim i ugodnim, ali je za mnogo interesantnih "igračaka" koje smo zatekli u testnom automobilu potrebno dodatno novčano izdvajanje, što se najbolje može vidjeti na podužoj listi opcione opreme. U tom smislu, Kodiaq je daleko od budžetskog automobila, što je sasvim razumljivo, jer su današnje Škode daleko od Škoda iz vremena Varšavskog pakta.S obzirom na ukupne mjere, DSG mjenjač, pogon preko obje osovine i samu pripadnost kategoriji velikih SUV-ova, Kodiaq i dalje spada među lagane automobile (što smo najbolje osjetili "pod prstima" nakon prvih zavoja), ali i dalje mislimo da je najsnažniji turbodizelski motor koji se može dobiti optimalna opcija za ovakav automobil. Kombinovan s brzom 7-stepenom automatikom (s kojim stižu i ručice za ručnu izmjenu stepeni prijenosa), solidnim adaptivnim ovjesom, "pametnim" pogonom i nekoliko radnih programa, 2.0 TDI sa 190 KS odlično će se snalaziti, bez obzira na broj putnika i nagib podloge koju Kodiaq treba savladati.Protiv podloga sa slabim prijanjanjem pomoći će adaptivni pogon preko obje osovine koji se kao i DSG standardno isporučuje u kombinaciji s najsnažnijim dizelskim motorom (čija je prosječna potrošnja iznosila manje od sedam litara nakon 100 pređenih kilometara), ali ne bi trebalo imati iluzija da će Škodin skoro pa "full-size" SUV, čije ime asocira na medvjede i surova bespuća Aljaske, izaći kao pobjednik u situacijama u kojima će se dobro "oznojiti" i grubi terenski automobili na kojima su, pored ostalog, adekvatne terenske gume.Bez obzira na radni program off-road, koji s odgovarajućom grafikom na velikom monitoru mami na avanturističke poduhvate, Kodiaq poput većine sličnih modernih SUV-ova (koje su zbog specifičnih potreba svojevremeno izmislile pragmatične i neumoljive Amerikanke) ipak više preferira kakve-takve ceste i rekreativno "planinarenje" sa svojim velikim i malim putnicima koji će u tihom i prozračnom okruženju uživati u pogledu s visine i blagodetima višestruko provjerene grupacijske tehnologije.Jedno je sigurno: uz konstantni porast potražnje za crossover i SUV automobilima, i veći Kodiaq i manji Karoq pomoći će Škodi da održi svoje odlične prodajne rezultate koji iz godine u godinu idu uzlaznom putanjom, a o mačićima smo sve već rekli.