Treći veliki novitet SEAT-a u ovoj godini kompaktni crossover Arona svoju svjetsku premijeru imao je nedavno na sajmu automobila u Frankfurtu. Imali smo među prvima priliku da je isprobamo u njenom rodnom gradu Barceloni i provjerimo ima li talent da nastavi veliki uspjeh koji su započeli Leon, Ateca i nova Ibiza.

Foto: Klix.ba

Najveći rast marke i najbolji prodajni rezultati u historiji SEAT-a praćeni su i najvećom ofanzivom noviteta ove španske marke. Nikada raznovrsnija i zanimljivija ponuda modela dala je gotovo instant rezultate pa je sada SEAT na "slatkim" mukama da proizvodnim kapacitetima zadovolji potražnju tržišta.Segment kompaktnih crossovera je teritorija gdje svako želi i mora biti, a nevjerovatne prodajne statistike i rast segmenta od više od 700 posto u posljednjih šest godina govore zašto je to tako. Oni koji su to ranije prepoznali već odavno ubiru plodove te popularnosti, a iz mjeseca u mjesec u ovoj klasi postaje sve veća gužva. Arona neće imati lagan zadatak, ali nije stigla nespremna.Koncept je jasan, izgled SUV-a, povišena pozicija sjedenja, nešto više prostora nego u kompaktu na kojima su nastali, mogućnosti presonalizacije i savremena tehnologija su nekoliko ključnih stavki koje čine crossovere ovog segmenta toliko popularnim. Vole ih jednako i kupci i proizvođači. Ovi prvi dolaze do nečeg zanimljivijeg i praktičnijeg od klasičnog kompakta B segmenta, a ovi drugi dolaze do osjetno veće zarade i prometa na tehnologiji koju već imaju, uz minimalne troškove razvoja. Ipak, SEAT je uložio 900 miliona eura za razvoj Ibize i Arone ravopravno.Prvi susret s Aronom je pozitivno iznenađenje. Na fotografijama nam je izgledala previše visoka i kutijasta, ali uživo i uz odlične kombinacije boja Arona izgleda vrlo kompaktno i dinamično. Naravno, dizjnerski stil je prepoznatljiv s obiljem oštrih linija i trougaonih elementa. Uz "offroaderske" detalje to uživo izgleda još bolje, a uz više od 60 kombinacija na raspolaganju, možete zaista kreirati svoj i prepoznatljiv auto. Od detalja koji su nam se posebno svidjeli svakako ističemo zanimljiv aluminijski "X" logo na C nosaču krova koji čini granicu dvobojne karoserije, kao i robusno oblikovan i izdignut poklopac motora, slično kao na modelu Ateca, te rebrasta ojačanja krova, baš kao na pravim terencima.Unutra također otkriva Ibizine temelje, ali je vozačka pozicija ipak nešto drugačija te se u Aroni bolje osjećate ako ipak malo više podignete sjedište. Dobijete bolju preglednost, a i položaj tijela u odnosu na komande postane ugodniji. Uz bogatije pakete Xcellence i FR, Arona unutra donosi i dašak prestiža pa je velika plastična površina tada obložena mekanom i prošivenom kožnom oblogom, a ostale obloge krova i vrata su crne, što uz alcantaru na sjedištima stvara vrlo luksuznu atmosferu u kabini.Arona donosi primjetno više prostora za glave putnika te je generalno prozračnija i prostranija od Ibize, pogotovo na zadnjim sjedištima, iako je međuosovinsko rastojanje Arone veće tek 2 milimetra od onog na Ibizi. Veći je i prtljažnik pa sazapremine Arona lako postaje i dobar porodični auto.U vožnji Arona otkriva da je, slično kao i Ibiza, jedan od najlakših automobila u segmentu. Nekoliko dodatnih centimetara u visini nije negativno utjecalo na vozne osobine pa brze promjene pravca i težišta ne predstavljaju problem i može se voziti natprosječno dinamično i agilno za svoj segment. Ostali smo uvjereni da smo uz sportski FR paket, 1,5-litarski turbobenzinac od 150 KS i 18-inčne točkove uživali u uskim i zavojitim cestama oko Barcelone jednako kako bismo uživali i u tako opremljenoj Ibizi. Zaista je pohvalno da uz ne tako malo povećanje gabarita nije nestala ta dinamična nota voznih osobina kojom se SEAT voli pohvaliti. Tek nam se 1,5 TSI Evo motor učinio nešto manje agilnim i uvjerljivim nego što je to bio slučaj u Ibizi prije nekoliko mjeseci.Arona u luksuznom Excellence izdanju uz DSG mjenjač, koji za razliku od Leona ovdje dolazi saprijenosa, i 1,6 TDI motor čini jedan ukupno ugodan paket koji pruža vrlo lagodnu vožnju. Odmjereno je udoban, obrtni moment turbodizelaša s lakoćom nosi laganu karoseriju te ugođaj narušava samo ne toliko uvjerljiva zvučna izolacija zbog koje nešto bučniji dizelaš svoje prisustvo otkriva više nego što bismo voljeli.Uz pametno osmišljen životni prostor, dobre vozne osobine i privlačan dizajn SEAT je Aronu upotpunio i savremenom tehnologijom. One kojima je vožnja primarna zadovoljit ćemjenjač, adaptivni tempomat, XDS elektronska blokada diferencijala koja je dio serijske opreme na svakom modelu koji je snažniji od 100 KS, mogućnost odabira profila vožnje, sistem za prepoznavanje umora kao i sistem za automatsko kočenje u slučaju zastoja. Tu su naravno i sistemi za kontrolu "mrtvog" ugla i Rear Cross Traffic Alert koji je naročito koristan pri vožnji unazad i pri isparkiravanju u uskim urbanim sredinama.One kojima su komfor i ugodno putovanje jednako važni Arona mazi detaljima kao što je snažan "Beats" audiosistem, napredan infotainment sistem sa 8-inčnim ekranom osjetljivim na dodir na centralnoj konzoli, mogućnost bežičnog punjenja pametnog telefona, kamera visoke rezolucije za vožnju unazad uz parking asistenciju, otključavanje i pokretanje bez upotrebe ključa te brojne mogućnosti povezivanja uz MirrorLink, Apple Car Play ili Android Auto platforme.Za one koji ne mogu bez displeja SEAT je pripremio i "virtuelni kokpit" koji još nije uvršten u ponudu, ali je spreman za sve modele i stiže uskoro te možemo reći da izgleda izvrsno i vrlo pregledno.Ponuda motora za Aronu zasnovana je na tri motora u nekoliko različitih verzija i nivoa snage. Osnova je tako 1,0-litarski trocilindraš koji u najslabijoj verziji u Aroni ima 95 KS, dok u snažnijoj verziji nudi 115 KS. Snažnija benzinska opcija je najnoviji 1,5-litarski TSI EVO motor sai sistemom gašenja cilindara za uštedu goriva koji nudi odlične performanse i vrlo umjerenu potrošnju goriva. Dizelsku i u Evropi ne toliko popularnu opciju čini poznati 1,6 TDI u verzijama sa 95 i 115 KS. Svi motori uz sve pakete opreme dolaze uz start&stop sistem, dok je DSG mjenjač dostupan uz sve motore osim najslabijeg benzinca.Ono što nam se posebno svidjelo je činjenica da ovaj put znamo kada Arona tačno stiže u Bosnu i Hercegovinu i koliko će koštati kod nas. Već od januara naredne godine Arona će biti prisutna kod nas, a osnovni model dolazi uz Reference paket opreme, 1,0 TSI motor od 95 KS i cijenu oddo registracije. Model za koji mi pretpostavljamo da bi trebao biti jedan od najpopularnijih izbora je Arona Style 1,0 TSI sa 115 KS koja će koštati 28.980 KM ili Arona Style 1,6 TDI sa 115 KS koja će koštati 34.717 KM. Prestižniji modeli kao Arona FR 1,5 TSI EVo sa 150 KS kod nas će koštati 35.311 KM.Uz vrlo dobre i raznovrsne nivoe opremljenosti i generalno dobar koncept Arona će tako imati i vrlo konkurentnu cijenu, ako ne i najbolju u segmentu na našem, ali i evropskim tržištima. Prilično je očito da će SEAT nastaviti ovaj svoj žestok tempo rasta, a već su nam najavili da s Aronom ne prestaje njihova ofanziva pa vrlo bzo možemo očekivati i veliki SUV koji će biti pozicioniran iznad Atece.