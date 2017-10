Renault je u Srbiji u srijedu upriličio regionalnu prezentaciju modela Koleos, koji je na evropskom tržištu u prodaji od juna ove godine. Stoga smo imali priliku uvidjeti zbog čega su u francuskoj kompaniji toliko ponosni na svoj SUV.

Privlačan dizajn, komfor dostojan limuzine

Pet Euro NCAP zvjezdica, brojni sigurnosni i pomoćni sistemi

Dostupan s dva dizelska motora, 130 i 175 KS

Koleos smo preuzeli u Beogradu te smo ga imali priliku testirati u različitim uvjetima na putu ka Novom Sadu. Dobili smo najbolje opremljeni model s paketom opreme Initiale Paris, koja nudi eleganciju, luksuz, savremenu tehnologiju i zavidnu udobnost. Naš testni model je pokretao ga je 2,0-litarski dizelski motor uparen sa automatskim X-Tronic mjenjačem i pogonom na sva četiri točka. Ono što smo mogli zaključiti nakon jednodnevne vožnje je da se radi o iznadprosječnom SUV-u namijenjenom porodici, koji ipak može ponuditi i nešto više, posebno onima koji su ponekad željni avanture. Vozne karakteristike bi zadovoljile i oštrije kritičare, jer se automobil ponašao odlično u gradu i na otvorenom, bio je agilan i brzo je reagovao na pritisak papučice pri preticanjima iako se radi o automobilu teškom 1.747 kg.Unutrašnjost je dobro izolirana, tako da problema s bukom motora i vanjskim zvukovima nije bilo.U nedostatku brdovitih dijelova na našem putu ka Novom Sadu i nazad u Beograd, a u želji da barem donekle isprobamo njegove offroad mogućnosti, odlučili smo se na kraću vožnju neravnim, zemljanim i šljunkovitim putevima kroz obradiva polja. Pronašli smo par izazova za naš Koleos, ali ih je s lakoćom savladavao zahvaljujući pogonu na sva četiri točka te rastojanjem od tla koje iznosi 210 mm. Oni koji kupe Renaultov SUV definitivno će uživati i kad napuste asfaltirane puteve.Podsjećanja radi, ovaj SUV je predstavljen na prošlogodišnjem Sajmu automobila u Tokiju, prvo se počeo prodavati u Australiji, na Bliskom istoku i u nekim zemljama Južne Amerike i Azije, dok je kupcima na Starom kontinentu dostupan od juna. Radi se o SUV-u iz D segmenta za koji iz Renaulta kažu da predstavlja spoj muževnog i upečatljivog elegantnog dizajna te da nudi komfor dostojan velike limuzine.Spolja je primijetno da Koleos izgledom neodoljivo posjeća na Talismana, posebno kada je riječ o prednjem dijelu, ali on uprkos tome već na prvi pogled daje do znanja da se radi o velikom i moćnom SUV-u s pogonom na sva četiri točka. Naprijed su LED svjetla u obliku slova C, dok i stražnja svjetla posjeduju LED tehnologiju te svojim dizajnom naglašavaju ramena automobila protežući se na blatobrane i stražnji branik. Utisak moćnog i snažnog vozila ostavlja i velika hromirana prednja maska s istaknutim Renaultovim logotipom.Brojni hromirani detalji su prisutni na prednjem dijelu automobila, na vratima, dok su hromirane i lajsne oko prozora te ručke na vratima. Sve navedeno doprinosi ukupnom veoma privlačnom izgledu SUV-a.Koleos je dug 4.673, širok 1.843 (bez retrovizora) i visok 1.678 mm, što u kombinaciji s međuosovinskim rastojanjem od 2.705 mm rezultira prostranom unutrašnjošću jednako komfornom za putnike na prednjim i stražnjim sjedištima. Osim toga, međuosovinsko rastojanje naravno utječe i na vozne karakteristike ovog SUV-a, koje zaslužuju veoma dobru ocjenu.Kako bi ulazak u automobil za putnike na stražnjim sjedištima bio lakši, u Renaultu su omogućili otvaranje stražnjih vrata do 75 posto, a to itekako mnogo znači. Prtljažnik se automatski otvara i zatvara pritiskom na dugme, ali ukoliko su vam ruke zauzete, moguće ga je otvoriti i zatvoriti pokretom stopala iza stražnjeg branika. Kad smo već kod prtljažnika, njegova zapremina iznosi 579 litara. Prtljažnik je modularan, tako da je zapreminu moguće povećati na 831 litar, a sklapanjem stražnjih sjedišta se zapremina povećava na 1.795 litara.Model s najboljim paketom opreme Initiale Paris je tako lakiran da u zavisnosti od svjetlosti mijenja boju iz Ametyste crne u ljubičastu i obrnuto. Također, dobio je i unikatne 19-inčne naplatke po kojima se razlikuje, a tu su i jasne oznake koje govore o kojem paketu opreme se radi. Paletu boja za model Koleos čine Ultra srebrna, univerzalno bijela, metalik siva, metalik crna, mineralno bež, metalik tamnoplava i bijela. Četiri dizajna naplataka su srebreno sivi 17-inčni naplatci Esquis, srebreno sivi 18-inčni naplatci Taranis, već pomenuti sivi 18-inčni naplatci Argonaute sa dijamantskom obradom i sivi 19-inčni naplatci Proteus.Za one koji nose mnogo prtljaga ili imaju potrebu prevoziti dodatni teret, tu su i aluminijski krovni nosači QuickFix. a ako i to nije dovoljno, postoji rješenje, jer je dostupna i elektronski sklopiva kuka. Nakon što se kuka postavi, Koleos može povući teret do dvije tone.Jasno je da SUV izvana izgleda moćno, moderno i impresionirajuće, ali ni unutrašnjost ne zaostaje. Već smo rekli da je ona prostrana i udobna, a tu je i nekoliko važnih detalja. Koleos nudi dovoljno mjesta za pet putnika, dok konkurenti poput Nissanovog X-Traila, Škodinog Kodiaqa i Kijinog Sorenta imaju verzije i sa sedam sjedišta. Neki će reći da mu je to nedostatak u odnosu na rivale, dok će mu drugi “progledati kroz prste” i braniti ga argumentom, odnosno činjenicom da nudi dosta prostora. Za odlaganje ličnih predmeta i drugih sitnica su namijenjeni pretinci, kojih ima sasvim dovoljno.Testni model je imao zaista odlična komforna sjedišta presvučena Nappa kožom s ručnim prošivima i šavovima. Sjedišta posjeduju sistem grijanja, ali i ventilacije, odnosno hlađenja, što će kupci znati cijeniti posebno na dužim putovanjima. Perforacija na sjedećoj površini za ventilaciju obavlja dobar posao, tako da će udobnost sigurno biti na visokom nivou. Upravljač je također presvučen kožom i u donjem dijelu ukrašen hromiranim natpisom Initiale. Izuzetno precizan, a pri naglim ili oštrim skretanjima, kao i pri vožnji po neravnom terenu, za stabilan položaj tijela putnika se brinu bočne potpore sjedišta. Prednja sjedišta su elektronski podesiva u sedam smjerova s tim da je sjedište vozača moguće podesiti u još dva smjera u lumbalnom dijelu.Što se tiče kvaliteta izrade ostatka unutrašnjosti, radi se o kombinaciji mekših i tvrdih materijala. Tvrde plastike ima, ali je i ona na pojedinim mjestima presvučena kožom, uglavnom na instrument tabli i panelima vrata, što ne ostavlja loš ukupni utisak. Natpis Initiale je prisutan na nekoliko mjesta poput naslonjača, pločica na pragovima, patosnicama i slično.Sve kontrole i dugmad su jednostavni i na dohvat ruke, a "centralna jedinica" za upravljanje sistemima u automobilu je njegov R-Link 2 multimedijalni sistem s 8,7-inčnim ekranom u boji, koji je zapravo "srce" gotovo svih sistema pored ostalih fizičkih dugmadi poput klima uređaja, grijanja i ventilacije sjedišta i slično. Ipak, veoma je jednostavan i praktičan za korištenje. Moguće ga je spojiti sa uređajima koji koriste operativne sisteme iOS i Android zahvaljujući tome što podržava platforme Apple CarPlay i Android Auto. Za odličan zvuk i uživanje u muzici brine se kvalitetan BOSE audio sistem sa 13 zvučnika.Sigurnost je Renaultu uvijek bila prioritet, a kompanija se pohvalila da je Koleos dobio pet zvjezdica na Euro NCAP crash testu. Automobil je opremljen brojnim sigurnostim i pomoćnim sistemima među kojima su automatsko kočenje u hitnim situacijama, otkrivanje vozila u mrtvom uglu, zračni jastuci, zračne zavjese, sistem upozorenja na nenamjerno napuštanje trake, električna kontrola stabilnosti (ESC) najnovije generacije i električno raspodeljena sila kočenja, a vozaču dosta olakšavaju sistemi kao što su kamera za vožnju unazad, automatsko uključivanje kratkih i dugih svjetala, prednji, zadnji i bočni parking senzori, sistem za parkiranje slobodnih ruku (Easy Park Assist) i pomoć pri kretanju na uzbrdici i slično.Što se tiče ponude motora, tu su 1,6-litarski dizel sa 130 KS i 2,0-litarski dizelaš sa 175 KS.Pomenuti 1,6-litarski motor je dostupan samo sa pogonom na prednje točkove uparen s manuelnim šestostepenim mjenjačem (prosječna potrošnja 4,6 litara, ubrzanje od 0 do 100 km/h za 11,4 sekunde, maksimalna brzina 185 km/h). S druge strane, snažniji 2,0-litarski dizelaš moguće je dobiti s prednjim pogonom i X-Tronic mjenjačem (potrošnja 5,6 litara, ubrzanje od 0 do 100 km/h za 10,7 sekundi, maksimalna brzina 202 km/h), šestostepenim manuelnim mjenjačem i pogonom na sva četiri točka (potrošnja 5,5 litara, ubrzanje od 0 do 100 km/h za 9,3 sekunde, maksimalna brzina 202 km/h) te X-Tronic mjenjačem i također pogonom 4x4 (potrošnja 5,9 litara, ubrzanje od 0 do 100 km/h za 9,5 sekundi, maksimalna brzina 201 km/h).Cijena Renaultovog Koleosa u BiH se kreće od 51.800 KM za osnovni model, pa do 76.000 KM za najbolje opremljeni model Initiale Paris. Model je već dostupan na našem tržištu.Proizvodnja se obavlja u Južnoj Koreji, tačnije, u gradu Busanu.