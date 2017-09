O uspješnosti Captura najbolje svjedoče njegovi dosadašnji prodajni rezultati, a nakon nedavno predstavljene "Faze II" u Renaultu, definitivno, ne trebaju imati razloga za brigu od sve veće crossover konkurencije u B segmentu.

O uspješnosti Captura najbolje svjedoče njegovi dosadašnji prodajni rezultati, a nakon nedavno predstavljene "Faze II" u Renaultu, definitivno, ne trebaju imati razloga za brigu od sve veće crossover konkurencije u B segmentu.

Sviđa nam se: praktična i prostrana unutrašnjost, klizna zadnja sjedišta, performanse motora, precizan i kratak hod ručice mjenjača ovjes, potrošnja goriva, mogućnosti personalizacije...

Foto: Klix.ba

Ne sviđa nam se: nedostatak verzije s pogonom preko obje osovine...

Foto: Klix.ba

Foto: Klix.ba

Osnovni podaci o testnom automobilu: Captur Intens Energy dCi 110

Cijena osnovnog dizelskog modela (Clio Zen Energy dCi 90): 28.550 KM (akcijska cijena)

Cijena testnog modela: 34.815 KM (akcijska cijena)



Motor: Smješten naprijed poprečno, četiri cilindra, 8 ventila, dizelski, turbo-punjač, međuhladnjak, "common-rail" ubrizgavanje goriva. Radna zapremina 1.461 ccm. Maksimalna snaga 81 kW – 110 KS pri 4.000 obr/min. Maksimalni obrtni moment 260 Nm pri 1.750 obr/min.



Prijenos snage: Pogon na prednje točkove. 6-stepeni ručni mjenjač. Felge prečnika 17 inča, gume 205/55 R17 95V XL (Continental EcoContact5).



Ovjes: Naprijed Mac-Pherson i stabilizator, nazad elastična osovina sa spiralnim oprugama.



Performanse i potrošnja goriva: Ubrzanje od 0 do 100km/h – 11 s. Maksimalna brzina - 180 km/h. Prosječna potrošnja na testu – 5,2 l/100 km. Fabrički deklarisana potrošnja goriva: u gradu 4 l/100 km, na otvorenoj cesti 3,6 l/100 km, kombinovano 3,7 l/100 km. Zapremina rezervoara – 45 l. Prosječna emisija CO2 98 g/km.



Dimenzije: Dužina – 4.122 mm. Širina - 1.778 mm. Visina - 1.566 mm. Međuosovinski razmak - 2.590 mm. Prtljažnik od 377 do 1.235 litara. Masa praznog vozila – 1205 kg. Ukupna dozvoljena masa vozila – 1.762 kg.



Serijska oprema: ABS, ESP, ASR, AFU, pomoć pri kretanju na uzbrdici, automatsko paljenje pokazivača pravca u slučaju naglog kočenja, sistem za kontrolu pritiska u gumama, kit za popravak gume, zračni jastuk za vozača i suvozača, bočni zračni jastuci, mogućnost isključenja zračnog jastuka za suvozača, indikator za nezakopčan sigurnosni pojas, ISOFIX, Renault kartica "hands free" za otključavanje i pokretanje, električni progresivni servo-upravljač, putni računar, tempomat i limitator brzine, indikator za promjenu stepena prijenosa, senzor za kišu i automatsko uključivanje svjetala, senzor vanjske temperature, LED dnevna i glavna prednja i zadnja svjetla, LED svjetla za maglu s funkcijom praćenja upravljača, zadnji parkirni senzori, električno podesivi, preklopivi i grijani vanjski retrovizori, pokazivači pravca u vanjskim retrovizorima, grijano zadnje staklo, električno pokretanje prednjih i zadnjih stakala, tonirana stakla, hromirani elementi na prednjoj masci i bočnim lajsnama, zaštita prednjeg i zadnjeg odbojnika, dvobojna karoserija i metalik boja, gume s niskim nivoom trenja, tamna unutrašnjost, upravljač podesiv po visini i dubini, kožom obložen upravljač i ručica mjenjača, perive presvlake u boji, vozačevo sjedište podesivo po visini, djeljiva zadnja klupa u odnosu 1/3 - 2/3, automatski klima-uređaj, multimedijalni sistem Media Nav Evolution sa 7-inčnim ekranom (s funkcijama MP3, AUX, Bluetooth, USB, DAB), navigacijski sistem Navteq, kartografija Adriatic, ECOMODE, paket LOOK unutrašnjost – hrom, vanjske ručke vrata u boji karoserije, impulsno otvaranje stakla na vozačevim vratima, posebna ladica "easy life", prtljažnik s dvostrukim dnom, uzdužno pomjeranje zadnjih sjedišta, 17-inčne aluminijske felge Emotion...



Opciona oprema na testnom automobilu: centralni naslon za ruke - 315 KM, paket SIGURNOST R LINK (Multimedijalni sistem R-LINK EVOLUTION sa 7-inčnim displejom na dodir s funkcijama MP3, AUX, Bluetooth, USB, DAB, navigacijski sistem TOMTOM, Kartica SD s kartografijom Evrope, internet povezivost, funkcija preslikavanja displeja telefona za Android, parkirni senzori 360°, kamera za vožnju unazad, sistem za parkiranje Slobodne ruke (Easy Park Assist), sistem za nadzor mrtvog kuta – 1.900 KM.

Captur nam se sviđao i prije redizajna. Zapravo, razmišljajući u kontekstu "uloženo/dobijeno", Renaultov crossover B segmenta najbolje je što se u ovom trenutku može kupiti u francuskoj automobilskoj kompaniji. Naravno da smo pri tome u stranu gurnuli modele na kojima stoji oznaka R.S. (Renault Sport).Onda i nije čudno što apsolutno svima koji nas pitaju o aktuelnom Cliu sugerišemo da dodaju još malo novca i kući se odvezu u Capturu, jer će zauzvrat dobiti prostraniji, praktičniji i svestraniji automobil s kojim će brzo zaboraviti da je četvrti Clio (koji je također došao do "Faze II") izvana i dalje mrvicu atraktivniji proizvod.Bez obzira na najnoviju konkurenciju, s novim detaljima koji su stigli uz redizajn, Captur i dalje ostaje među najskladnijim crossoverima B segmenta koji se u ovom trenutku mogu kupiti. "Tačka na i" je dvobojna kombinacija karoserije.Uz nove boje i nešto mekše i kvalitetnije materijale, vozač i njegovi saputnici s Capturom će dobiti priliku da uživaju u dobro izolovanoj, jednostavnoj i maksimalno funkcionalnoj unutrašnjosti koja se može pohvaliti nekoliko veoma upotrebljivih pretinaca. Izdvajamo veliku ladicu ispred koljena suvozača koja je zamijenila dosadašnji uobičajeni zatvoreni pretinac. Odlično rješenje koje "proguta" čak tri 1,5-litarske flaše, a s ostalim pretincima putnici mogu računati na ukupno 27 litara korisnog prostora za sitnije i krupnije stvari. Bolje u ovom segmentu teško da može.Iako je zasnovan na Cliu, u neznatno većem Capturu putnici na zadnjim sjedištima mogu računati na znatno više prostora u predjelu nogu, a zasluga prije svega pripada uzdužno pomičnim zadnjim sjedištima. Jednostavno i efektno rješenje koje je, svojevremeno, od genijalnog Twinga prve generacije napravilo najprostraniji mali automobil na svijetu. Cijenu u tom slučaju plaća prtljažni prostor, ali ne onoliko koliko bi se moglo očekivati kada u Capturu iza natprosječno visoke osobe sasvim ugodno sjedi natprosječno visoka osoba. Čak i u takvoj varijanti prtljažnik nudi 377 litara korisnog prostora.S paketom opreme Intens stiže skoro sve čim se danas mogu pohvaliti odlično opremljeni automobili, pa nam se čini da baš i nema posebne potrebe posezati za najskupljim paketom Initiale Paris koji je ponuđen s redizajniranim izdanjem crossovera kojim se, bez obzira na nižu klasu na kojoj je zasnovan, može putovati veoma dugo i veoma daleko što je, ne tako davno, bila privilegija mnogo većih i skupljih automobila.Tih, provjeren i veoma uglađen 1,5-litarski turbodizelski četverocilindarski motor sada se nudi i u kombinaciji sa 110 KS, što je 20 KS više od potencijala 1,5-litarske verzije motora koji je bio na vrhu ponude uz Captur prije "osvježavanja". Isti motor vozili smo i u nekoliko drugih karoserija i ono čim se uvijek posebno isticao je skromna potrošnja goriva. U kombinaciji s radnim programom "eco" i sistemom "stop&start" (koje smo koristili u gradskim uslovima), prosječna potrošnja goriva na testu iznosila je blizu pet litara, a najniža ostvarena potrošnja na neopterećenoj otvorenoj cesti, gdje brzinomjer nikada nije pokazivao više od 90 km/h, bila je ispod četiri litra. Captur, dakle, između dva sipanja goriva može ostvariti zaista zavidnu autonomiju.Pored skromne potrošnje goriva, ugodnih 260 Nm obrtnog momenta pri 1.750 obr/min osigurava dobar ritam i solidna međuubrzanja na otvorenoj cesti, a vozač ne mora prečesto posezati za ručicom (sada) 6-stepenog ručnog mjenjača što, uz odlično sjedište i ukupnu ergonomiju, svakako doprinosi njegovom manjem zamaranju.Captur, istina, nije od onih koji se lateralno minimalno naginju, ali to mu ne smeta previše da kroz zavoje uspješno slijedi zadanu putanju. Rezultat pretjerivanja je predvidivo širenje putanje preko prednje osovine, što se (i bez ESP-a) anulira prilično bezbolno. U svakom slučaju, makar se putnicima možda činilo i drugačije, auto neće završiti ni na boku, ni na krovu.Opravdano ili ne, u Renaultu i dalje nemaju namjeru ponuditi svoj B crossover s pogonom preko obje osovine. Šteta, jer Captur uopće nije od onih koji se neprijatno osjećaju u prirodi, čemu svakako doprinosi odlično rastojanje podnice od tla i robustan ovjes koji je uvjerljivo pokazao da se odlično nosi s neasfaltiranim podlogama. U tom slučaju pogon na obje osovine bio bi odlična pomoć na strmim klizavim dionicama. Onda bi i naredni paket opreme Outdoor dobio puni smisao.Iako spada među najstarije predstavnike crossovera B segmenta Captur definitivno ostaje među našim favoritima. S dizelskim ili benzinskim motorom, svejedno je. Pored toga što je lijep i funkcionalan, krasi ga i odličan nivo završne obrade. Razlog više da svim potencijalnim kupcima Clia sugerišemo da još jednom razmisle prije donošenja konačne odluke.