Češki proizvođač automobila Škoda se osvrće u prošlost kako bi se pripremio za budućnost te planira proizvesti električni sportski automobil inspirisan modelom 110 R.

Škoda planira na tržište plasirati najmanje pet potpuno električnih automobila do 2025. godine, a model Citigo će ih predvoditi od 2020. godine. Nedavno predstavljeni koncept Vision E će prerasti u produkcijski model, a nakon toga će uslijediti crossover i porodični automobil. Također, u planovima je i sportski električni automobil.



Novinari magazina Auto Express su pitali Christiana Strubea, čovjeka zaduženog za tehnički razvoj, da li će model 110 R iz sedamdesetih, koji je imao motor smješten nazad, ikada dobiti nasljednika. On je rekao da će se to dogoditi, ali da taj model neće imati motor s unutrašnjim sagorijevanjem. Poput ostala četiri električna modela, neimenovani model visokih performansi će koristiti novu MEB platformu Volkswagen Grupe.



Naravno, još uvijek je rano govoriti o tehničkim specifikacijama, ali bi Vision E koncept predstavljen na Sajmu automobila u Šangaju u Kini mogao biti rani nagovještaj. Električni crosover je imao motore na obje osovine za pogon na sva četiri točka, a njihova ukupna snaga je iznosila blizu 300 KS. To je ujedno i Škodin najsnažniji automobil, iako je zapravo najsnažniji koji možete kupiti zapravo model Superb s 2,0-litarskim TSI motorom koji razvija 280 KS, a snaga se prenosi na sva četiri točka.



Prvi električni Škodin model koji će se naći na tržištu 2019. godine će biti plug-in hibridni Superb. Nakon toga će uslijediti ista verzija Kodiaqa.