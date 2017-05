U prostorijama prodajnog salona SEAT kompanije Porsche Sarajevo danas je svečano potpisan ugovor o saradnji brenda SEAT i Omladinskog Film Festivala Sarajevo.

U prostorijama prodajnog salona SEAT kompanije Porsche Sarajevo danas je svečano potpisan ugovor o saradnji brenda SEAT i Omladinskog Film Festivala Sarajevo.

Prilikom potpisivanja ugovora o saradnji između Omladinskog Film Festivala Sarajevo i brenda SEAT, Porsche Sarajevo, prisutnima su se obratili direktor maloprodaje Porsche Sarajevo Alex Vaszi, generalni menadžer Omladinskog Film Festivala Sarajevo Kenan Musić, kao i menadžer marke SEAT za Bosnu i Hercegovinu Senad Trnka.



Gospodin Musić izrazio je zadovoljstvo saradnjom s b rendom SEAT koji poštuje umjetnost u ovolikoj mjeri te je ujedno istakao da u ovoj godini Omladinski Film Festival Sarajevo ulazi sa dosta noviteta. Od ove godine OFF predstavlja jednu novu kino lokaciju te dva nova programa. Novitet u programu Omladinskog Film Festivala Sarajevo je i takmičarska selekcija dugometražnog filma - Made for Open Air. Ova selekcija će predstaviti četiri dugometražna filma A produkcije. Dva filma u okviru ovog programa na ovogodišnjem izdanju Festivala imat će i svoju bh. i svjetsku premijeru.



Najveći novitet u programu OFF-a je Panel xx OFF. Ovaj veliki događaj koji će okupiti 800 gostiju i 5 panelista održat će se drugog dana festivala. Cilj panela je predstaviti bh. filmske radnike koji su usljed ratnih dejstava izbjegli u Evropu i uspjeli sebe usavršiti i ostvariti kao uspješne i renomirane filmske radnike.



U ime kompanije Porsche Sarajevo, gospodin Alex Vaszi istakao je da im je kao društveno odgovornoj kompaniji čast sarađivati s Omladinskim Film Festivalom Sarajevo te da su svjesni da ovakvi projekti koji involviraju mlade osobe zaslužuju veliku i snažnu podršku.



Menadžer marke SEAT za Bosnu i Hercegovinu gospodin Senad Trnka, istakao je da marka SEAT, koja dolazi iz jedne kreativne i umjetnosti naklonjene sredine kao što je Barcelona, predstavlja logičnog partnera za Omladinski Film Festival Sarajevo. On se nada da će se ovom prilikom brend SEAT u našoj zemlji približiti mlađoj populaciji, što je ujedno i globalna strategija ove marke. Ujedno, gospodin Trnka je iskoristio priliku da najavi i skori dolazak potpuno nove generacije modela Ibiza na naše tržište, koji donosi pregršt novosti u ovaj segment, a koji će za naše tržište imati posebno pripremljenu premijeru koja će sigurno nadmašiti očekivanja javnosti.