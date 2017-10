U Sarajevu je danas održan forum na temu "BiH i svjetski trendovi u oblasti električne energije". Između ostalog bilo je riječi o električnim automobilima, odnosno njihovom dolasku na bh. tržište. Organizator foruma su Ambasada Velike Britanije u BiH i Alfa Energy grupacija.

Panelisti su se pored rasprava o izazovima privatnih i komercijalnih potrošača električne energije, dotakli i teme koja se do sada nije pronalazila na velikim događajima razmjene mišljenja - električni automobili.



"Nalazimo se u dobu elektrifikacije automobila i u posljednjih deset godina prave se prvi konkretni potezi. Skup razvoj te tehnologije uslovio je da tek sada živimo u tim počecima", rekao je uvodničar Edis Bulić koji se dotakao osnovnih aktuelnih parametara u novom automobilskom "boomu".



Kako je naveo, razlozi za kupovinu takvog automobila je što nema emisija štetnih gasova, što je moderan odnosno pun inovacija i pametnih tehnologija, i zato što je izazovan jer porodični auto ima osobine sportskog vozila.



"Ipak, cijena je ono što nas vraća u realnost - cijena baterije ponekad nadmašuje cijenu ostatka auta. VW ili Toyotini modeli mogu preći oko 200 kilometara na jednom punjenju, dok Tesla može preći i preko 600 kilometara, a takav automobil košta 300.000 KM! Prema nezvaničnim podacima, na bh. tržištu postoje četiri modela električnih automobila - to su dva VW-ova modela, Golf i Up, te po jedan model proizvođača Toyote i Mitsubishija. Među polovnim vozilima pojavio se upravo Teslin Model S koji košta spomenutih 300.000 KM", rekao je Bulić.



Ono što je također istaknuto jeste da polovni električni automobili ne gube na vrijednosti brzo kao auta sa običnim motorima pa je cijena opet izuzetno visoka.



Ovo što je aktuelno u automobilskoj industriji jeste da se električna auta predstavljaju kao trend, a ono što je trend nije uvijek funkcionalno, poručuje uvodničar.



"Oni koji su ekološki osvješteni nisu oni koji koji će pohrliti da kupe jedan takav auto, nego će to učiniti oni koji žele biti viđeni u njemu", kaže Bulić.



Također, u BiH postoje dvije brze punionice za takva vozila što je dodatni pokazatelj da smo tek na početku. Ipak, puno bolje nisu ni puno naprednije države.



"U Švicarskoj, koja ima evidentnu prodaju Teslinih modela postoji samo devet Teslinih brzih punjača. U Kini je je tokom 2016. godine prodalo 600.000 električnih vozila i ona je zemlja lider u svjetskom poretku.



Motori s unutrašnjim sagorijevanjem su još uvijek aktuelni, ali je afera Dieselgate poljuljala vjeru u dizelaše pa postoje nacrti zakona da se vozila sa dizel motorima polako istisnu iz evropskih zemalja. Zato, kaže Bulić, postoji dobar prostor za manevar električnih automobila.



"Oni su budućnost, ali u ovom trenutku ne postoje adekvatni uslovi za njihovu bolju zastupljenost. Na ovim prostorima ćemo voziti električne automobile, ali kada budemo prisiljeni na to", zaključio je Bulić.



Kada je u pitanju energetska efikasnost i ekološka poželjnost električnih automobila, direktor USAID Energyja Ognjen Marković napomenuo je zanemarenu zanimljivosti.



"Naime, kada se električni automobil priključi na punionicu i kada ga upalimo i počnemo voziti, mi u BiH, a posebno u Sarajevu, zapravo 'idemo na ugalj'. U sušnom periodu električna energija u BiH se uglavnom dobija iz uglja, odnosno termoelektrana", rekao je Marković.



Ostali panelisti su podsjetili kako se električne automobile doživljavaju u susjedstvu i regiji.



Mađarska vlada planirau naredne tri godine za potrebe svojih agencija i ministarstava kupovati isključivo električne automobile, a mađarski MOL aktivno postavlja punjače na svojim benzinskim pumpama. Slična akcija traje i na pumpama u Srbiji.



"Ako vidimo šta se dešavalo sa industrijom mobilnih telefona prije 10-15 godina kada je mobitel bio jako skup, a danas su pristupačan, shvatamo da postoji izvjesni prag kada krene masovna proizvodnja", istakli su učesnici.



Također, panelisti su istakli druge prednosti električnih automobila pa je spomenut i koncept "pokretnih elektrana" gdje se parkirani automobili mogu tretirati kao jedan veliki akumulator koji može koristiti proizvoljnom objektu.