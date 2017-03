Prestižnu titulu Evropskog automobila 2017. godine za koju se borilo sedam finalista osvojio je Peugeot 3008.

U izboru za Evropski automobil godine, nakon odabira sedam finalista i sabiranja poena žirija koji čini 58 automobilskih novinara iz 22 evropske zemlje, najviše poena osvojio je Peugeot 3008 koji je u Ženevi zvanično proglašen Evropskim automobilom 2017. godine.Peugeot 3008 osvojio je 319 poena. Drugo mjesto sa 298 poena pripalo je Alfinom modelu Giulia, a do trećeg mjesta sa 197 osvojenih poena stigla je Mercedesova aktuelna E-Klasa.Iza njih su se svrstali: Volvo S90/V90, Citroen C3, Toyota C-HR i Nissan Micra.Peugeot je titulu Evropskog automobila godine do sada osvajao s modelima 504 (1969. godine), 405 (1988.), 307 (2002.) i 308 (2014.), a prvi Evropski automobil godine koji je izabran 1964. godine bio je Rover 2000.Najveći broj pobjeda (devet) do sada ostvario je FIAT. Slijedi ga Renault sa šest titula, a treće mjesto sa po pet pobjeda dijele Ford, Opel i Peugeot.