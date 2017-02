Mercedes-AMG je objavio tri videa svog mdoela E63 S Estate, koji će biti rival Audiju RS6 Avant.

Mercedes-AMG E63 S Estate nije običan karavan. Iako je težak oko dvije tone, on od 0 do 100 km/h ubrzava za samo 3,5 sekundi prije nego dostigne maksimalnu brzinu od 290 km/h.Ovakve performanse imaju uglavnom sportski automobili, no, Mercedes-AMG kao svoje najnovije oružje ponosno predstavlja karavan koji osim vrhunskih performansi nudi mjesta za pet putnika, izuzetno udobnu vožnju i prtljažnik zapremine 640 litara.Tipično za AMG, automobil ima agresivan izgled, ali ne previše, tako da se za njega može reći da je "vuk u janjećoj koži". Pokreće ga snažni V8 biturbo motor koji isporučuje 603 KS.Cijena još uvijek nije poznata, ali s obzirom da sedan u Njemačkoj košta 121.618 eura, jasno je da će karavan biti skuplji. Bit će znatno skuplji i od Audijevog modela, rivala koji je dostupan po cijeni od 117.000 eura.